Bulgur Pilavı Kaç Dakikada Pişer? Domatesli ve Sade Bulgur Pilavı Ne Kadar Sürede Pişer ve Demlenir?

Mutfakla ve yemek yapmakla ilgilenen her kişi tane tane dökülen, lezzetli bir bulgur pilavı yapmanın sırrının ölçü ve zamanlama olduğunu çok iyi bilir. Ölçüsünü doğru ayarladıktan sonra doğru zamanlamada pişen pilavın lezzetli olmaması için bir neden yoktur. Bulgur pilavı pişirmenin püf noktasını arayanlar için "Bulgur pilavı kaç dakikada çeker, düdüklü ve tencerede sade bulgur pilavı ne kadar sürede pişer?" sorularının yanıtlarını bu yazımızda derledik.

Bulgur Pilavı Kaç Dakikada Pişer?

Bulgur pilavının pişme süresi, bulgurun tipine göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat ortalama olarak 10- 15 dakikada piştiği söylenebilir. Bulgur pilavı yapılırken 1 ölçü bulgura 2 ölçü su katılarak pişirilir. Genel bir püf nokta olarak bulgur pilavının tüm suyu çekilene kadar ara ara kontrol edilerek pişirilirse bulgur pilavı daha güzel olacaktır. Çünkü 10 15 dakikada henüz pişmeyen ya da fazla pişen bulgur türleri bulunabilir.

Domatesli ve Sade Bulgur Pilavı Ne Kadar Sürede Pişer ve Demlenir?

Hem domatesli hem de sade bulgur pilavı tencere ortalama olarak 10- 15 dakikada, düdüklüde ise ortalama 8- 12 dakikada pişer. Ancak pilavın pişmesinden ziyade demlenmesi de önemlidir. Çünkü tam demlenen pilav, piştiği an direkt olarak yenilen pilavdan çok daha lezzetli ve güzel kıvamlıdır. Bulgur pilavının demlenme süresi de 15 dakika kadardır.