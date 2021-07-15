Buz çözdürmeden sebze yıkamaya! İşte mutfakta yaptığımız 9 yaygın hata

Mutfak, ev içerisinde en çok vakit geçirilen alanlardan biri. Yemek yapmak ise her besin için farklı bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Bu nedenle pişirmeden muhafaza etmeye kadar birçok aşama bulunuyor. Genellikle doğru bildiğimiz uygulamalar ise yoğun yanlış kullanıma neden oluyor.

Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:31 ABONE OL PAYLAŞ

Mutfakta pratik olduğunu düşündüğümüz yöntemler ise birbirinden farklı sonuçlar doğurabiliyor. Kolay olduğunu düşündüğümüz ama aslında daha zor bir mutfak süreci de sorun haline geliyor. İşte mutfakta yaptığımız yaygın hata…

DONDURULMUŞ ETİ ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRMEK Eti daha hızlı çözmek için, oda sıcaklığında tezgahın üzerinde bırakma eğilimindeyiz. Ancak, bu en iyi seçeneklerden biri değil. Bu gibi durumlarda bakteri üremesi hızlanır ve etin bozulmasına sebep olunabilir. Üstelik dışarıdan fark edilmemesi de bu durumu daha tehlikeli hale getiriyor. Uzmanlar, et ürünlerini buzdolabında çözmenin çok daha güvenli olduğuna inanıyor. Biraz daha uzun sürebilir ama etler taze ve soğumuş olacaktır. Daha hızlı ve daha az zaman alan bir başka seçenek de buzun soğuk suda çözülmesidir. Bunun için eti hava almayacak şekilde bir pakete koymanız ve içinde su bulunan bir kaba yerleştirmeniz gerekir. Her yarım saatte bir kaptaki suyu değiştirmeniz de bu noktada önemli ayrıntılardan bir diğeri.

SEBZELERİ ELLE YIKAMAK YERİNE SUDA DURULAMAK Herkes sebzelerin pişirilmeden önce yıkanması gerektiğini bilir. Ancak onları bir su akışı altında tutmak, bir kevgir içinde yavaşça karıştırmak yeterli değildir. Belki bu, görünür kirlerin çıkarılmasına yardımcı olur, ancak böcek ilaçları, mikroplar ve kökleşmiş kirler gibi hijyenik olmayan içerikler sorun çıkarır. Araştırmacılar, sebzeleri ve meyveleri yıkarken hatırlanması gereken en önemli şeyin elleri kullanmak olduğunu söylüyor. Sebze ve meyveyi yeterince temizlemek için suyun altında ellerinizle ovalamak gerekiyor. Uzmanların bir başka tavsiyesi de sebze ve meyveleri soda ilavesiyle suda bekletmektir.

KURUTULMUŞ MEYVELERİ DİREKT KULLANMAK Kuru meyveler ıslatmadan yenebilir. Ancak bunları bir salataya veya fırınlanmış bir ürüne eklemeyi planlıyorsanız, 10-15 dakika kaynar suda bekletmeniz gerekir. Bu adım onları daha yumuşak hale getirecek ve tadı daha canlı hale gelecektir.

ETİ 12 SAATTEN FAZLA MARİNE ETMEK Bazı nedenlerden dolayı, et ne kadar uzun süre marine edilirse o kadar lezzetli ve sulu olacağına inanılır. Aslında, eti marine içinde çok uzun süre tutmak, onu yumuşak değil, lastik gibi yapar. Suçlu, sirke veya limon şeklinde eklenen asittir. Herhangi bir etin dokusunu bozmadan keskin bir tat alması için, kelimenin tam anlamıyla 20 dakika marine etmek yeterlidir.

SOĞAN VE SARIMSAĞI AYNI ANDA KAVURMAK Sarımsak çok hızlı kavrulur. Tavaya aynı anda sarımsak ve soğan eklenmesi bir sorun teşkil eder, çünkü aynı zamanda sarımsak neredeyse yanarken, soğan sadece altın rengi olur. Soğan ve sarımsakların kızartma işlemini daha homojen hale getirmek için sarımsağı büyük parçalar halinde doğramanız gerekir. Fakat tarifte rendelenmiş veya ince doğranmış sarımsak istenirse 10 saniye içinde kızaracağını unutmayın. Bu, önce diğer malzemeleri hazırlamanın ve ardından hemen sarımsağa eklemenin daha iyi olduğu anlamına gelir. Son malzeme olarak sarımsakları da doğrayıp ekleyebilirsiniz.

HAMURU UZUN SÜRE YOĞURMAK Çoğu zaman, farklı türdeki unlu mamuller için hamur hazırlamak söz konusu olduğunda yaklaşık olarak aynı yaklaşımı kullanırız. Hamurun uzun süre karıştırılması ve yoğrulması, aktif glüten salınımı nedeniyle hamuru daha yoğun ve daha elastik hale getirir. Bu seçenek pizza pişirmek için mükemmeldir, ancak turta pişirmek için o kadar iyi değildir. Bunun nedeni, turtalardaki hamurun, kural olarak, sıkı ve kompakt olmaktan ziyade kabarık, yumuşak ve ufalanan olması gerektiğidir. Bu yüzden daha lezzetli unlu mamüller elde etmek için bu yöntemi aklımızda tutmamız gerekiyor.

BAHARATLARI UYGULADIKTAN HEMEN SONRA ETİ KIZARTMAK Bir bifteği kızartırken çıtır olması için baharatları ekledikten sonra hemen tavaya atmayın. Tuzlanmış et, sonunda kavrulmasını engelleyecek ve kaynamasına neden olabilecek kadar sulanabilir. Bir diğer ortaya çıkabilecek sorun ise et parçalarını daha uzun süre ateşte tutmanız gerekmesi nedeniyle kuruluğa neden olabilmesidir. Bunun olmasını önlemek için, eti baharatlarla birlikte 15 dakika bekletin ve salınan nemi bir kağıt havluyla periyodik olarak kurutun.

PATATESİ KAPAKSIZ HAŞLAMAK Patatesleri daha eşit ve hızlı kaynatmak için, ısıyı daha verimli bir şekilde biriktirip muhafaza edeceğinden, tencereyi bir kapakla kapatmak oldukça önemli. Ancak, bunun patateslerin parçalanmasına neden olabileceğini söyleyen yaygın bir yanlış anlama var. Aslında bu etki aslında kapaktan değil, patatesleri kaynar suya koymaktan kaynaklanıyor. Patateslerin dış kısmının daha hızlı kaynaması sonucunda iç kısımlar gerekli hazır olma derecesine ulaştığında parçalanmaya başlar.