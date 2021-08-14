Düdüklü tencere nasıl kullanılır? Düdüklü tencere kullanımı püf noktaları

Yemeklerin pişme süresini kısaltan düdüklü tencereler hem zamandan hem de elektrik ve doğalgaz kullanımından tasarruf etmeye yardımcıdır. Aynı zamanda düdüklü tencerede pişen yemek dışardan hava almayarak kendi buharını da içeride tuttuğu için daha lezzetli olmaktadır. Düdüklü tencere kullanmak her ne kadar avantajlı olsa da bu tencere tipinin kullanımı diğer tencerelere göre biraz daha zordur. Bu sebeple düdüklü tencere kullanırken püf noktalara dikkat ederek güvenli bir biçimde yemek yapabilirsiniz.

DÜDÜKLÜ TENCERE NASIL KULLANILIR?

Normal bir pencerede belki saatler alacak yemeklerin pişim süresi düdüklü tencere ile 30 – 40 dakikaya kadar inebilir. Aynı zamanda düdüklü tencere yiyeceklerin daha güzel olmasını sağlarken besin değerinin düşmesinin de önüne geçmektedir. Düdüklü tencere kullanımı sırasında bazı püf noktalara dikkat ederek lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabilirsiniz.

Düdüklü tencerenin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar şu şekilde sıralanabilir;

Eğer düdüklü tencere ile pişireceğiniz yemeğe sebze katacaksanız bu sebzeleri tencerenin içinde biraz yağ ekleyerek sotelemeniz doğru bir tercih olacaktır. Orta seviyede bir soteleme işlemi gerçekleştikten sonra diğer malzemeleri ekleyip düdüklü tencerenin kapağını kapatabilirsiniz.

Düdüklü tencerede pişecek olan etlerin tadını ve aroması daha fazla korumak adına düdüklü tencerenin içine önce eti atıp biraz pişirdikten sonra diğer malzemeleri eklemelisiniz. Böylece et daha yumuşak ve güzel olacaktır.

Yemeğinizin pişme işlemi tamamlandıktan sonra düdüklü tencereyi açmadan önce biraz soğumasını beklemelisiniz. Aksi takdirde buharlaşma olacaktır.

DÜDÜKLÜ TENCERE NASIL AÇILIR?

Düdüklü tencerede yemeğinizin pişme işlemi tamamlandıktan sonra sıra düdüklü tencereyi açmaya gelecektir. Yemek pişer pişmez düdüklü tencereyi açmak oldukça tehlikelidir, tencerenin içinde biriken buharın bir anda çıkması bazı sorunlara yol açabilir. Bu sebeple düdüklü tencereyi açmadan önce buhar çıkış borusunu açarak içindeki buharı boşaltmalı ve en az 10 dakika beklemelisiniz. Düdüklü tencere kaç dakika sonra açılır sorusunun cevabı da en az 10 dakika olacaktır.

DÜDÜKLÜ TENCERE PATLAMASI NEDEN OLUR?

Düdüklü tencerenin patlamasına sebep olacak birden fazla olay bulunmaktadır. Düdüklü tencere patlamasına sebep olabilecek durumlar şu şekildedir;

Düdüklü tencereyi olması gerekenden fazla doldurmak. Birçok düdüklü tencerenin içerinde bir maksimum çizgisi bulunur, bu çizgi genelde düdüklü tencerenin 2/3'lük kısmındadır. Eğer tencerenizi bu seviyeden fazla doldurursanız patlama olabilir. Bu durumun sebebi ise düdüklü tencere içinde pişen yemeğin bir basınç oluşturmasıdır. Eğer tencere içinde basınca yetecek yer kalmazsa sorun olabilmektedir.

Düdüklü tencerenin içerisinde yeterli su kalmaması. Eğer düdüklü tencerede pişen yemek suyu fazla çekerse bu durum da tencerenin patlamasına sebep olabilir.

Düdüklü tencereyi pişim işlemi biter bitmez açmak. En çok yapılan hata budur. Eğer düdüklü tencere içindeki buhar boşalmadan açılırsa patlamaya sebep olabilir.

ESKİ DÜDÜKLÜ TENCERE NASIL KULLANILIR?

Eski model düdüklü tencereleri yenilerinden ayıran en önemli unsur kapağında bulunan düdük kısmının el ile ayarlanmasıdır. Yeni model düdüklü tencerelerde bu ayarlama otomatik olarak kapak tarafından yapılmaktadır. Eğer eski model bir düdüklü tencere kullanıyorsanız hava çıkışının doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi adına tencerenin kapağını kapattıktan sonra düdük pimini dik konuma getirmeyi unutmamalısınız. Aynı zamanda pişme işlemi sonrasında düdük öttüğünde düdüğü de siz indirmelisiniz. Bu işlemi düdük öttükten bir dakika sonra gerçekleştirebilirsiniz.

DÜDÜKLÜ TENCERENİN DÜDÜĞÜNÜ KALDIRMAYI UNUTTUM

Düdüklü tencerenin düdüğü, tencereyi basınca karşı korumaktadır. Bu sebeple düdüklü tencerenin düdüğünü kaldırmayı unutmak çok büyük problemlere yok açabilir. Bu durumu fark ettiğiniz an tencerenin altını söndürmeli ve biraz bekledikten sonra ocaktan alarak soğutmalısınız.