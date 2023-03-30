Elma İle Ne Yapılır? Ekşi ve Tatlı Elma İle Yapılan Kolay Tatlılar

Misafiriniz gelecekse veya elinizde fazla elma bulunuyorsa ekşi veya tatlı fark etmez elmalar ile harika tarifler hazırlayabilirsiniz. Özellikle ekşi elmayı tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız bu tarifler sizler için birer kurtarıcı olacaktır. Elma ile ne yapılır, fazla elma ile neler yapılır, rendelenmiş elmadan neler yapılır, elma ile yapılan kolay tatlılar, ekşi elma ile ne yapılır sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Elma İle Ne Yapılır?

Ülkemizde dört mevsim yetişen, her mevsimde de ayrı güzel olan elma ile çok lezzetli tarifler hazırlamak mümkün. Elmalı kurabiye, elmalı tart, elmalı kek, elmalı turta gibi farklı lezzetler hazırlanabilir. Elma ile en çok yakışan lezzetler ise ceviz, tarçın, fındık gibi malzemelerdir.

Ekşi ve Tatlı Elma İle Yapılan Kolay Tatlılar

Ekşi Elmalı Bisküvi;

Malzemeler;

125 gr oda ısısında margarin veya tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvıyağ

4 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un (Yaklaşık olarak 3 - 3,5 su bardağı)

İç Malzemeler;

4 adet ekşi elma

4 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı çekilmiş fındık

Yapılışı; Oda sıcaklığında olan margarin veya tereyağını bir kaba alın. Üzerine yoğurdu ilave edin ve yoğurt pürüzsüz olana kadar karıştırın. Toz şekeri ilave edip homojen olana kadar yoğurun. Un, kabartma tozu ve karbonatı ayrı bir kabın içerisine eleyin. Önceki karışıma kuru karışımı azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur oluşturun. Elmaları rendenin en küçük kısmı ile rendeleyin. Rendelediğiniz elma ve şekeri suyunu salıp çekene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Elmalar pişip ılıdıktan sonra içerisinde tarçın ve fındığı ilave edin ve karıştırın. Hamuru iki eşit parçaya ayırıp ilk parçayı merdaneyle açın ve kalıbın tabanına yerleştirin. Eşit olması için de elinizle düzeltebilirsiniz. Hamurun üzerine elmalı harcı koyup kaşıkla yayın. İkinci hamuru yağlı kağıt arasında merdaneyle açın. İç harcın üzerine yerleştirin ve elinizle kalıbın her köşesine yayın. Hamurun üst kısmına çatalla delikler açın ve 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin. Dikkat edin üzeri pembeleşmesin. Bisküviler soğuduktan sonra kare dilimlere ayırın. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Elmalı Crumble;

Malzemeler;

4 adet tatlı elma

1 adet eksi elma

2 tatlı kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı şeker

Hamuru İçin;

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz (Un gibi)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı su

Yapılışı; Elmaları soyup küp küp doğrayın. Tavaya alın üzerine şeker ve tarçını ilave edip kavurun. Şeker ölçüsünü damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Elmalar kavrulurken hamuru yoğurup buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. Kavrulan elmayı fırın kabına alın. Üzerine gelişigüzel ufaladığınız hamur parçalarını yayın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında pişirin. İlk sıcaklığı çıkınca üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.