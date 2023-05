Davet ve misafir sofralarının vazgeçilmez ana yemeği et sotedir. Göze ve damak zevkine hitap edecek bir masa hazırlamak istiyorsanız et sotenin yanına doğru yemekler tercih etmelisiniz. Peki et sotenin yanına hangi çorba, pilav ve salatalar gider? En çok merak edilen şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; et sotenin yanına ne gider, et sotenin yanına hangi çorba gider, et sotenin yanına hangi pilav ve salata gider, etin yanına ne gider?

Et Sotenin Yanına Ne Gider? Et Sotenin Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Yakışır?

Et sote çok severek tüketilen bir yemektir. Peki yanına ne gider, yanında ne yenir?

Et sote denilince akla ilk gelen yemek pilav olmaktadır. Hem doyurucu olması hem de et soteyi tamamlaması açısından çok fazla tercih edilmektedir. Genellikle de pirinç pilavı tercih edilir.

Pilav sevmeyenler veya farklı bir şey yapmak isteyenler ise fırında makarnayı deneyebilirler. Yine pilav gibi doyurucu bir besin olarak tüketilebilir.

Daha kolay bir şey yapmak istiyorsanız et sotenin yanına patates püresi tercih edebilirsiniz. Et sotenin yanında şık bir görüntü elde etmek için alta püreyi yayıp üzerine et soteyi koyabilirsiniz.

Daha sağlıklı bir ana öğün tercih etmek istiyorum diyorsanız et sotenin yanında fırında sebze sunabilirsiniz. Renk renk sebzelerle tabağınızı renklendirebilirsiniz.

Et ile birlikte ayran, cacık gibi yoğurtlu seçenekler çok fazla tüketilmektedir. Özellikle yaz akşamlarında ferah bir sunum isterseniz cacık ilk tercihiniz olacaktır.

Patates püresi veya fırında sebze tercih etmeyecekseniz alternatif olarak patates kızartması da kullanabilirsiniz. 7'den 70'e herkesin sevdiği ve tükettiği bu besin tabağınızla uyum sağlayacaktır.

Salata olarak ise pek çok salata tercih etmek mümkün; mevsim salatası, havuç tarator, yoğurtlu semizotu salatası gibi tercihler menünüze fresh bir hava katacaktır.

Çorba olarak ise klasik mercimek çorbası veya ezogelin çorbası en çok tercih edilenlerdendir.