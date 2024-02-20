Ev mutfağında tandır lezzeti! Pratik yöntemlerle...

Tandır, lime lime ayrılan etler ile et sevmeyenlerin bile göz bebeği bir et pişirme yöntemidir. Ancak tandır yapmak ev mutfaklarının harcı değildir. Tandır yapmak, uzun saatler ister, belki bir kuyu, belki kiremitten bir fırın ister. Birçok sebep ile evlerimizde yapmaya ürktüğümüz tandırı ben evimde hem tencerede hem de fırında yaparım. Özellikle bayram günlerinde çok az bir çabayla 3-4 saat içinde tandır hazır olur. Tandır yaparken, tamamen deneme yanılma yöntemi ile bulduğum bir formül var ki o da kırmızı soğan kabuğu mucizesi. Daha sonra çıkarılmak üzere tandıra eklediğim kırmızı soğan kabuğu; hem kokusunu, hem de nar gibi rengini veriyor tandıra. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu, sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KUZU TANDIR
MALZEMELER
YAPILIŞI: Etleri iri halde parçalıyoruz. Üzerine kekik, biberiye, karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve zeytinyağı ilave edip, bir süre dinlendiriyoruz. Ardından bütün sebzeleri büyük büyük doğrayıp güvecin dibine diziyoruz. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup, etleri önlü arkalı mühürlüyoruz ve güvece alıyoruz. Tuz serpip üzerine folyo kağıt kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dört saat pişiriyoruz.
HİNDİ TANDIR
MALZEMELER
YAPILIŞI: Hindi butumuzu güzelce temizleyip derisini alıyoruz. Düdüklü tencereye yerleştiriyoruz. Üzerine 2 bardak su, tuz, soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Tenceremizin ağzını kapatıp önce yüksek ateşte, buharı çıktıktan sonra çok kısık ateşte 30 dakika pişiriyoruz. Servis etmeden önce az tereyağında ve baharatlarla orta ateşte biraz çevirebiliriz.
TAVUK TANDIR
MALZEMELER