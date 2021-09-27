Hamburger nerenin yemeği? Hamburger hangi ülkenin yemeğidir?

Dünyaca ünlü bir yemek olan hamburger ortaya çıktığı ilk günden beri sevilen ve çok da talep edilen yiyecekler arasında. 19. yy da ortaya çıktığı düşünülen hamburgerin oluşum hikayesi de oldukça ilginç. İşte hamburgere dair tüm merak edilenler…

HAMBURGER NERENİN YEMEĞİ?

Hamburger iki sandviç dilimi arasına bir köftenin yerleştirilmesiyle elde edilen fast food yiyeceklerinden biridir. İçerisine turşu, ketçap, mayonez, yeşillik ve başka soslar eklenerek servis edilir. İlk olarak Almanya'da yapılan hamburger daha sonra da Amerika'da denenmiştir.

HAMBURGER HANGİ ÜLKEDE MEŞHUR?

İsteğe bağlı olarak kırmızı et, tavuk eti ve peynir ile de yapılabilen hamburger özellikle Almanya ve Amerika'da daha meşhur olan bir yiyecektir. Ancak Avrupa ve hemen hemen her ülkede bilinen ve sevilen yiyeceklerden biridir.

HAMBURGERİN TARİHÇESİ

Hamburgerin tarihi eskilere dayanmaktadır. Eskiden Tatar halkı eti çiğ yer ve eğerlerinin altına koyarlardı. Atın hareketi sonucu oluşan sıcaklıktan dolayı etin piştiğini ve daha kolay yendiğini gören Tatarlılar pişen bu ete baharat da ekleyerek uzun seferlerinde tüketmeye başladılar ve bu yiyeceğe "Tatar bifteği" adını verdiler.

19.yy'da Orta Asya'ya ticaret için giden Almanya'nın Hamburg şehrinden bir tüccar orada tatar bifteğini görerek Almanya'ya bu yiyeceği Hamburg bifteği olarak sunar. Daha sonra et kızartılarak servis edilmeye başlanır ve adına Hamburg'a ait anlamında "Hamburger" denir. Hamburger daha sonraları İngiltere ve Amerika'ya taşınmıştır.