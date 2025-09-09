Kahramanmaraş’tan sofralarınıza lezzet akacak! Bir deneyenin bir daha vazgeçemediği o tarifler...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kahramanmaraş mutfağına özel üç tarifim var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...

YAPILIŞI: Eti; zeytinyağı, karabiber, tuz ve kekik ile karıştırın ve en az dört saat bu şekilde bekletin. Et marine olduktan sonra tepsinin bir kısmına yayın. Diğer kısma kabukları soyulup yemeklik doğranmış domatesleri, ortasına soyulmuş bütün sarımsakları koyun. Biberleri de boyuna kesip domateslerin üzerine yerleştirin. Üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin ve bir çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirin. Son olarak bir su bardağı kadar sıcak su dökün. Tepsinin ağzını önce fırın kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın ve 200 derecelik fırında bir saat 15 dakika kadar üzerini hiç açmadan pişirin.

MARAŞ PAÇASI

MALZEMELER

1 kilo kelle eti

1 soğan

1 patates

Bir baş sarımsak

Sıvı sumak ekşisi

SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir tutam tuz

Bir tutam kırmızı biber

Bir tutam karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: İlk önce kelle etimizi iyice yıkayıp düdüklü tenceremize koyuyoruz. Üzerine patates ve soğanı etin sakatat tadını emmesi için soyup tüm olarak etin üzerine atıyoruz ve tüm malzemeleri basacak kadar su koyup bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip kapağını kapatıyoruz. 1 saat 15 dakika pişmesi çok önemli. Etin lif lif olması, kendini bırakması önemli. Bu yüzden düdüklünün ventilini kapattıktan sonra 1 saat 15 dakika kadar pişiriyoruz. Etimiz piştikten sonra bir kaba alıp ayıklıyoruz ve küçük parçalara ayırıyoruz. Bu sırada et suyunun içinden patates ve soğan parçacıklarını alıp içine dövülmüş sarımsaklarımızı, sumak ekşimizi ekleyip kaynatıyoruz ve kaynarken etleri atıyoruz. Bir yandan ayrı bir tavada sos yapacağız. Sıvı yağın içine salçayı koyup, içine tuz biber, karabiber atıp sos hazırlıyoruz ve kaynayan paça çorbasının içine bırakıyoruz.

SÖMELEK KÖFTESİ

MALZEMELER

200 gram çift çekilmiş yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Kimyon

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı su

Tuz

Nane

Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Bulguru sıcak suyla ıslatıp yarım saat üzeri kapalı olarak şişmeye bırakın. Köftelik malzemelerin tamamını macun kıvamına gelecek şekilde parmak kalınlığında şekillendirin. Kaynamakta olan suda köfteleri 6-7 dakika haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun. Su ve baharatını ekledikten sonra pişen köftelerinizi bu sosun olduğu tencereye alın. Alt üst yapıp köftelerin sosu çekmesini sağlayın.