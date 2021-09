Keşkek nerenin yemeği? Keşkek hangi ile özgü bir yemektir?

2011 yılında UNESCO tarafından Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren keşkek, Türk mutfağının yöresel bir yemeğidir Yapımı çok da kolay olmayan keşkek özellikle Anadolu halkı tarafından oldukça sevilen bir lezzettir.

KEŞKEK NERENİN YEMEĞİ?

Geleneksel Anadolu lezzetleri içerisinde yerini alan keşkek; et, nohut ve buğdaydan elde edilen yöresel bir yemektir. Türkiye genelinde hemen hemen her yörede yeri olan keşkek; Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yapılmaktadır. Özellikle düğün, kuran gibi özel günlerde yapılan keşkek et dışında tavuk kullanılarak da elde edilebilmektedir.

KEŞKEK HANGİ YÖREYE AİT?

Anadolu'nun hemen hemen her yöresinde yapılan keşkek yemeği özellikle Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sinop, Amasya, Sivas, Manisa, Samsun, Ordu, Çankırı, İzmir, Muğla, Afyon, Çorum, Yozgat, Silifke, Antalya gibi şehirlerde sıklıkla yapılan bir yemektir. Keşkek Anadolu'da düğün yemeği olarak da bilinen yöresel bir lezzettir. Farklı yörelerde değişik şekillerde yapılabilen keşkeğin Şuhut keşkeği, Merzifon keşkeği, Dedebağ kekiği ve Adapazarı Dartılı keşkeği gibi çeşitleri de bulunmaktadır.

KEŞKEK HANGİ ETTEN YAPILIR?

Keşkek yemeğinde kuzu, oğlak ve dana etleri kullanılmaktadır. Keşkek isteğe göre tavuk etinden de yapılmaktadır. Keşkek yemeğinde önemli olan kullanılan etin kemikli bir et olmasıdır. Çünkü kemikli etin suyu keşkek yapılırken de kullanılmaktadır.