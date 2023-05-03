Kısırın Yanına Ne Gider? Kısırın Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Kısır, herkesin sevdiği bir yemektir. Pek çok çay sofrasında bir yıldız parça olarak ya da akşam yemeklerinin yanında eşlikçi olarak yapılabilir. Genellikle yanına farklı salatalar ve mezelerle servis edilen kısırın yanına ne gider sorusu her daim gündemde olan bir soru olarak karşımıza çıkar. İşte merak edilen "Kısırın yanına ne iyi gider, hangi çorba gider, ana yemek ne yapılır?" sorularının yanıtları ve daha fazlası…

Kısırın Yanına Ne Gider?

Pek çok gün masasının yıldızı olan kısır, yanına ne yapılacağı en çok araştırılan yemeklerden bir tanesidir. Genellikle yanına turşu, nar ekşisi ve marul ile servis edilen bu lezzetin yanına bazı zamanlarda farklı yiyecekler de eklenebilir. Kısırın yanına gidecek güzel lezzetler şu şekildedir:

Havuçlu, cevizli, tarçınlı kek,

Köz patlıcan salatası,

Çikolatalı mozaik topları,

Kıymalı çıtır börek,

Un kurabiyesi,

Islak kek,

Peynirli tava böreği,

Yoğurtlu kırmızı biber mezesi,

Patatesli poğaça,

Zeytinyağlı yaprak sarması,

Elmalı kurabiye,

Patates salatası,

Makarna salatası,

Çoban salata,

Havuç tarator.

Kısırın Yanına Ana Yemek Ne Yapılır?

Kısır genellikle beş çaylarında servis edilse de bazı zamanlarda akşam yemeğinde bir ana yemeğin eşlikçisi olarak da servis edilebilir. Bu durumda insanlar kısırın yanına yapılabilecek ana yemekleri araştırırlar. Bu ana yemekler şunlardır: