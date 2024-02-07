Klasik dolma tariflerine alternatif: Birbirinden lezzetli seçenekler...

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün birbirinden nefis dolmalar pişiyor. Bakalım deneyip sevecek misiniz?
ETLİ PATLICAN DOLMASI
MALZEMELER
SOS İÇİN:
YAPILIŞI: Patlıcanlarımızı oyalım, tuzlu suya atarak kara suyunu çıkaralım. İçi için soğanlarımızı ince ince kıyalım, domateslerimizin kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım. Nane ve maydanozumuzu ince kıyalım. Salça, tuz ve karabiberle iyice karıştıralım, kıyma ve pirincimizi en son ekleyip tekrar karıştıralım. Patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkarıp iyice yıkayalım, iç harcımızı dolduralım. Tencereye dizdiğimiz patlıcanlara 2 bardak su ekleyelim. Sos malzememizi bir kapta karıştıralım. Dolmalarımızın ateşten inmesine 2-3 dakika kala patlıcanların içine bir kaşık yardımıyla pay edelim. Kısık ateşte pişirelim.
SEBZELİ KIRMIZI BİBER DOLMA
MALZEMELER
YAPILIŞI: Sos için soğanı kıyıp zeytinyağında pembeleşene dek kavurun. Doğranmış sarımsak ekleyip karıştırın. Kabukları soyulup küçük doğranmış domatesleri ilave edin. Ardından kıyılmış biber katın. Salçaları, kesme şekeri, tuz ve karabiberi ekleyip pişirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanoz ilave edin ve karıştırın. Ayrı bir yerde kırmızı biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Kalan sebzeleri de küp küp doğrayıp, ayrı ayrı sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Sosla karıştırıp kenara alın. Kırmızı biberleri bıçak yardımıyla boylamasına ortadan kesin. Kesme sırasında iki parçanın kopmamasına dikkat edin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, ortalarına sebzeli soslu karışımı pay edin.
BAKLALI YAPRAK SARMA
MALZEMELER