Kokoreç Neyden Yapılır? Kokoreç Hayvanın Neresidir, Hangi Etten Yapılır?

Kokoreç neyden yapılır araştırmasında karşınıza hayvanın iç organları çıkacaktır. Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra hayvanın iç organlarından kokoreç yapmayı deneyenler de olacaktır. Kokoreç neden yapılır konusu araştırılarak konu ile ilgili en iyi sonuç karşınıza çıkacaktır. Kokoreç hangi etten yapılır sorusu bu sayede karşılık bulacaktır. Kokoreç hayvanın neresi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kokoreç Neyden Yapılır?

Kokoreç, ülkemizin her bölgesinde severek tüketilen bir besin kaynağıdır. Sokak lezzetleri kapsamında bulabileceğiniz kokoreç tutkunlarının sayısı oldukça fazladır. Bu besin kaynağı daha çok domates, salatalık ve biber turşusu ile tüketilir. Kokoreç, büyük ya da küçükbaş hayvanların bağırsakları ve mumbarından yapılır.

Kokoreçin lezzetli olması için daha çok kuzu bağırsağı tercih edilir. Kokoreç yapımında hijyen çok önemlidir. Hayvanın bağırsağı çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. Kokoreçin iç kısmında mumbar, dış kısmında ise ince bağırsak bulunur. Uzun bir şiş alınarak önce mumbarlar dizilir. Sonra da mumbarın üzerine ince bağırsak sarılır. Bu dolama işlemi esnasında ara ara ince yağ tabakası da yerleştirilir.

Kokoreç Neden Yapılır?

Kokoreç ocakları üzerine konulan şişler genellikle yatay şekilde pişirilir. Asılan şişler ara ara döndürülerek pişirilir. Kokoreç kızardıktan sonra kesilerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Kokoreçe asıl tadını veren lezzet baharatıdır. Kokoreçte en çok tercih edilen baharatlar kekik, kimyon ve acı kırmızı pul biberdir. Kokoreç ekmek arası ya da porsiyon şeklinde servis edilebilir.