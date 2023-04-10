Kumrunun İçinde Ne Var? Kumru Neyden Yapılır, İçinde Sosis Olur Mu ?

Kumrunun içinde ne var diyenler, susamlı ekmek, sucuk ve tulum peyniri gibi malzemelerin birleşmesi sonucu oluştuğunu öğrenmelidir. Bu lezzetle yeni tanışanlar, kumru yemeğinde ne var diye düşünebilir. İzmir kumru neyden yapılır sorusuna yanıt arayanlar için bu birkaç malzemeden oluşan kolay bir tariftir. Kahvaltılarda ve ara öğünlerde tüketilmeye uygun bir lezzet olan kumru nasıl yapılır? Evde yapılabilir mi ve tarifi nasıl?

Kumrunun İçinde Ne Var?

Özel olarak üretilen İzmir kumru ekmeğinden yapılan bu lezzetli tarif için birtakım malzemeye ihtiyaç vardır. İçindekilerin niteliğine göre servisi sıcak veya soğuk olarak yapılır. Ekmeğinin hamuru, genellikle nohut mayası ile hazırlanır. Kumru sandviç, şekil olarak kumru kuşuna benzediği için bu ismi almıştır. Ortası geniş ve şişkin, uçları ise ince ve sivridir. Yapımı sırasında kullanılan malzemeler arasında;

İzmir kumru ekmeği

İzmir tulum peyniri

Domates

Biber

Salam

Kaşar

Sucuk

Tereyağı

Eğer kumrunun içinde sadece peynir, domates ve biber bulunuyorsa, servis soğuk yapılır. Bunun tam tersine sucuk, salam ve kaşar gibi malzemeler içeriyorsa o zaman genellikle kömür ateşinde pişirilerek sıcak olarak servis edilir. Günümüzde yukarıdakilere ek olarak kaşar, sosis, turşu, ketçap ve mayonez de eklenir.

Kumru Tarifi Nedir?

İzmir kumru, yapılışının kolaylığı nedeniyle herkesin denemek istediği bir tariftir. Kumru içinde domates, biber ve peynir varsa bunları soğuk olarak tüketmek mümkündür. Ancak sucuk, kaşar ve sosis gibi malzemelerden yararlanılıyorsa o zaman pişirilmesi tavsiye edilir.

1.İzmir kumru ekmeğini veya sandviç ekmeğini ortadan ikiye ayırdıktan sonra biraz tereyağı sürün, tost makinesi veya tavada kızartın.

2.Başka bir tavada bir parça tereyağını orta ateşte eritin ve önceden dilimlenmiş olan sucukları ilave edip kızartın.

3.Sucuklar kızarırken dilimlenmiş salamları da ekleyin.

4.Kızarmış ekmeklere tulum peynirini sürdükten sonra içine sucuk ve salamları koyun.

5.Üzerine biraz domates, biber ve tulum peyniri koyun ve ekmeği kapatın.

6.Sandviçi tavada peynirler eriyene kadar ısıtın.

7.Üzerine biraz ketçap ve mayonez döktükten sonra servis edin.