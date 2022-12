Kuru Fasulye Düdüklüde Kaç Dakikada Pişer? Islatılmış, Haşlanmış ve Haşlanmamış Kuru Fasulye Düdüklü Tencerede Ne Kadar Sürede Pişirilir?

Kuru fasulye düdüklüde kaç dakika pişer sorusu, özellikle ev hanımlarının merak ettiği bir konudur. Akşamdan ıslatılan ya da direkt olarak düdüklüye konulan kuru fasulyenin pişme süresi farklıdır. Akşamdan ıslatılmış kuru fasulye düdüklü tencerede kaç dakikada pişer? Hangi yemek olursa olsun, düdüklü tencere ile yemeklerinizin çok daha kısa sürede pişeceğini söyleyebiliriz. Haşlanmamış kuru fasulye düdüklüde ne kadar sürede pişer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kuru Fasulye Düdüklüde Kaç Dakika Pişer?

Kuru fasulyenin en ideal pişirilme şekli düdüklü tencere ile pişmesidir. Kuru fasulyenin bir gece önceden ıslanması, doğal olarak fasulyenin pişme süresini de değiştirir. Bir gün önceden kuru fasulyeyi ıslattıysanız kuru fasulyenin düdüklü tencerede pişme süresi için 25-30 dakika yeterli olacaktır. Kuru fasulye önceden ıslanmadı ise bu pişme süresi 1 saati bulabilir.

Kuru fasulye genellikle etli yapılır. Et, soğan, yağ ve salçanın önceden düdüklü tencerede kavrulması gerekir. Sonrasında ise fasulye atılıp su seviyesi ayarlanır ve düdüklü tencerenin kapağı kapatılır. Tencere kilit mekanizması ile kapatıldığı için yoğun basınç altında kısa süre içerisinde yemeğinizin pişmesi sağlanır.

Haşlanmamış Kuru Fasulye Düdüklüde Ne Kadar Sürede Pişer?

Kuru fasulyenin haşlanmasından ziyade 1 gün önceden ıslanması tavsiye edilir. Bu sayede fasulyenin çok daha yumuşak olması sağlanabilir. Kuru fasulyenin bu şekilde hazırlanma süresi için 30 dakika yeterli olacaktır. Kuru fasulyenin içine et ya da pastırma gibi et ürünleri de katabilirsiniz. Bu durumda et ürünlerini düdüklü tencerenin dibinde kavurmanız daha mantıklı olacaktır.

Düdüklü tencere, günümüzde en çok kullanılan ve çeşitli yemekler yapılmasını sağlayan bir üründür. Et yemeklerinden sebze yemekleri ve çorba çeşitlerine kadar birçok yemek çeşidi için düdüklü tencereyi kullanabilirsiniz.