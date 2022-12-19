Kuru Fasulye Kaç Saat Suda Beklemeli? Kuru Fasulyeyi Suda Bekletmek Şart Mı, Akşamdan Ne Kadar Islatılır?

Mutfak ile ilgili merak edilenlerden biri de fasulye kaç saat suda bekletilmeli konusudur. Lezzetli bir kuru fasulye yapabilmek için püf noktalara dikkat etmek gerekir. Kuru fasulye kaç saat suda ıslatılır konusu da dikkat edilmesi gereken püf noktalardan biridir. Kuru fasulye sıcak suda ne kadar bekletilmelidir? İyi bir kuru fasulye pişirmek için önerilere dikkat ederken "Kuru fasulyeye suda bekletmek şart mı?" diye merak ediyorsanız buyurun cevaplara birlikte bakalım.

Fasulye Kaç Saat Suda Bekletilmeli?

Kuru fasulye herkesin kendi damak tadına göre farklı yaptığı bir yemek olsa da dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunmaktadır. Kuru fasulyenizi yapmak için bir gece önceden suda bekletmeniz yumuşamasına ve daha hızlı pişmesine yardım edecektir. Normal tencerede ıslanmamış kuru fasulyeler çok zor pişer. Bu yüzden kuru fasulyenizi bir gece önceden akşam 9-10 gibi ıslatırsanız, ertesi gün yemek yapacağınız saate kadar ıslanacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise soğuk suda ıslatacaksanız içine mutlaka 1 çay kaşığı tuz atmanız gerektiğidir.

Kuru Fasulye Sıcak Suda Ne Kadar Bekletilir?

Kuru fasulyeyi ıslatmanın bir diğer yöntemi ise sıcak suda ıslatmaktır. Eğer kuru fasulyenizi sıcak suda ıslatmak istiyorsanız bir önceki geceden ıslatmanıza gerek yok. Sıcak suda 4-5 saat beklettikten sonra yine sıcak suda pişirmeye başlayabilirsiniz. Sıcak suda bekletme konusunda dikkat etmeniz gereken şey suyun kaynar olmamasıdır. Sıcak su el yakmayacak ama sıcak olacak bir su olmalıdır. Pişirirken de mutlaka sıcak su kullanın kaynar su değil.

Kuru Fasulyeyi Suda Bekletmek Şart Mı?

Bu konuda herkesin farklı düşünceleri olsa da eğer suda bekletmek istemiyorsanız bu durum tabi ki şart değil. Sıcak suda bekletmeyecekseniz normal tencerede değil düdüklü tencerede pişirmeniz sizin için daha uygun olacaktır. Düdüklü tencerede ıslatılmamış fasulyeler daha hızlı pişerken normal tencerede yumuşaması ve yemeklik bir kıvama gelmesi uzun sürmektedir.