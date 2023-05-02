Kuru Fasulyenin Yanına Ne Gider? Kuru Fasulyenin Yanına Pilavdan Başka Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Salata Gider?

Kuru fasulyenin yanına ne gider, kuru fasulyenin yanına ne yapılır? Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan ve özellikle kış aylarında sıklıkla yapılan kuru fasulyenin yanına en çok pilav tercih edilir. Ancak kuru fasulyenin yanına pilavdan başka ne gider, hangi çorba ve salata gider, kuru fasulyenin yanına hangi içecek yakışır ayrıntıları ile sizin için derledik. Mutfakların vazgeçilmez lezzeti kuru fasulyeye eşlik edecek önerilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz!

Kuru Fasulyenin Yanına Ne Gider? Hangi Çorba ve Salata Kuru Fasulyenin Yanına Yakışır?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulyenin yanına en çok tercih edilen yemek pilavdır. Bulgur pilavı ya da pirinç pilavı en iyi eşlikçilerdendir. Ancak pilav yerine tercih edebileceğiniz birçok farklı alternatifte bulunuyor.

Ezme turşu, domates ezmesi, semizotlu kaşık salatası, gavurdağı salatası, mor lahana salatası, cacık, lahana turşusu, salatalık turşusu, yoğurt gibi birçok farklı alternatifle kuru fasulye yemeğinizi sunabilirsiniz. Özellikle turşu kuru fasulyenin yanında en çok tercih edilen yiyeceklerden biridir. Bunların yanı sıra içecek olarak da ayran ya da şalgam tercih edebilirsiniz. Kuru fasulye sulu bir yemek olduğu için onun yanında çorba pek tercih edilmemektedir.