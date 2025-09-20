Kuru fasulyeyi bir de böyle deneyin! Tabak tabak tüketmenizi sağlayacak o püf nokta...

İSPİR FASULYESİNİN ÖZELLİKLERİ

Erzurum'un Karadeniz'e komşu olan İspir ilçesinde yetiştiriliyor.

En büyük özelliği; erken pişmesi, suda şişmesi ve pişince kabuk atmaması.

Hasatı elle yapıldığı için, üretimi zor şartlar altında gerçekleşiyor.

Şeker fasulye de denir çünkü şekere benzeyen bir tadı var. VAKFIKEBİR TEREYAĞI NEDİR?

SÜTÜN yayıklanmasıyla elde edilir. Tereyağı; bazı yörelerde yoğurttan, bazı yörelerde sütten yapılır. Vakfıkebir tereyağının meşhur olmasının sebebi; yoğurt bazlı oluşundan kaynaklanıyor. Ben tuzlu ve sarı renkte olan tereyağlarını daha çok beğeniyorum. Hele ki Ramazan'da sıcacık pidenin üzerine sürmek, soframın olmazsa olmazıdır.

ÇAYELİ USULÜ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELER?

Türkiye'nin milli yemeği kuru fasulyenin Çayeli'ne özgü lezzeti, coğrafi işaretle tescillenerek kayıt altına alındı. Rize'nin 50 bin nüfuslu ilçesinde fasulye yetiştiriciliği yapılmıyor. Bu yemeğin yapımı için Erzurum'un İspir ilçesinden fasulye getiriliyor.

İlk öncelik tüm malzemelerin kaliteli olması. Bu kuru fasulye için de geçerli, kullandığınız salça ve yağ için de...

İspir şeker fasulyesi olmazsa olmaz.

Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmamalıyız ve tuzun tamamen içine işlediğinden emin olmalıyız.

Fasulyeler mutlaka içme suyuyla haşlanmalı.

Suyun üzerinde oluşan köpükleri dikkatlice almalıyız ve fasulyelerin hafif yumuşayana kadar pişmesine dikkat etmeliyiz. Köy tereyağını mutlaka kısık ateşte eritmeliyiz.

Eğer etli kuru fasulye pişiyorsa etin suyunu kaybetmemesi, daha lezzetli olması için mutlaka harlı ateşte pişirmeliyiz.

Soğanları incecik doğrayıp fazla suyunu süzerek yemeğe eklemeliyiz.

400 gram haşlanmış kuru fasulye için 1.5 yemek kaşığı unu kavurduktan sonra fasulye yapımına başlamak ise kimi fasulyecilerin sırrı.

Salça olarak genelde Antep salçası tercih ediliyor. Biber salçasına mutlaka domates salçası da karıştırıp çok az su ekleyip 10 dakika kadar iyice birbirine girmelerini beklemeliyiz.

Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkmalıyız. Bunun nedeniyse limon suyunun fasulyenin dağılmamasını ve diri kalmasını sağlamasıdır.

Ardından pişen fasulyeleri güvece aktararak 1 bardak su daha eklemeliyiz ve 200 derece fırında 45 dakika- 1 saat kadar pişirmeliyiz. KURU FASULYE