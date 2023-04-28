Makarna Kaç Dakikada Pişer? Al Dente Makarna Kaç Dakikada Haşlanır?

Makarna kaç dakikada pişer sorusunun yanıtı lezzetli bir makarna pişirmek için önemlidir. Makarna kaç dakikada haşlanır diye merak ediyorsanız bunun cevabı makarnanızın nasıl pişmesini istediğinize göre değişir. Makarna haşlama süreniz iyi pişmiş ya da az pişmiş mi istediğinize göre değişeceği için pişirme esasında dakika tutmanız yararlı olacaktır. İşte lezzetli bir makarna pişirmek için yapmanız gereken püf noktaları!

Makarna Kaç Dakikada Pişer? Al Dente Makarna Pişirme Süresi Kaç Dakikadır?

Makarna yemeği oldukça pratik olduğu için özellikle öğrenci evlerinin, yalnız yaşayan kişilerin sıklıkla tercih ettiği yemeklerden biridir. Birçok farklı sosla birbirinden farklı şekilde hazırlayabileceğiniz makarnayı kaç dakika haşlamalısınız? Makarnaların pişirme süresi genelde 10-12 dakikadır. Bu sürede haşlanan makarnanız iyi pişmiş olacaktır. Ancak makarnanızı İtalyan usulü yani daha diri bir şekilde pişirmek isteyebilirsiniz. İtalyan usulü al dente pişirmek için 9-10 dakika pişirmeniz yeterlidir.

Makarna Nasıl Haşlanır?

Makarna pişirmenin iki farklı yöntemi vardır. Bunlar süzme ve demleme olarak ikiye ayrılır. Süzme makarna için haşlayacağınız makarnanın 8-10 misli suyu tencereye koyun. Kaynayan suya makarnalarınızı atın. Yapışmayı önlemek için 500 gramlık bir paket makarnaya, en az bir çorba kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı sıvı yağ veya margarin ekleyin. Makarnaların birbirine yapışmaması için arada tahta kaşıkla karıştırmayı unutmayın. Bu aşamada tencerenin kapağını kapatmayın ve demir kaşık kullanmayın. Makarnanızın nasıl pişmesini istediğinize göre süreyi ayarlayın ve pişirin, pişen makarnayı süzün ve ılık suyla yıkayın. Yıkarken soğuk su kullanmayın.

Diğer bir yöntem olan demleme yöntemi vitaminli makarna pişirirken kullanılan bir yöntemdir. 500 gramlık makarna için 1.5 litre suyu kaynatın. Kaynayan suya makarnanızı atın ve suyunu çekene kadar pişirin. Pişme aşamasında yapışmaması için tahta kaşık kullanarak karıştırın. Suyunu çeken makarnanızı 2 bardak ılık su döküp çalkalayın ve ardından süzün. Süzdüğünüz makarnayı yağ, tuz, karabiber ekleyerek lezzetlendirin.