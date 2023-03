Mantarla Yapılan Yemekler - Pratik ve Kolay Tariflerle Mantarla Ne Yapılır?

Mantarla yapılan yemekler, saymakla bitmez. Çok pratik ve besleyici olan mantarın birden fazla çeşidi olduğu gibi birden fazla da yemeği bulunmaktadır. Hemen her yemeğin yanına ve içine yakışan mantar her öğün tüketilebilecek bir besindir. Alternatif ya da çeşitleriyle tüketebilmek için mantarla ne yapılır bilmemizin yanında hızlı yemekler için mantarla pratik ne yapılır, b bilgiye de sahip olmamız gerekmektedir. Ayrıca mantar sebze ve et yemeklerinin yanına çok yakışmaktadır.

Mantarla Yapılan Yemekler Nelerdir?

Tavuk ve kırmızı etin yanına çok çok yakışan doğa harikası bir sebze biliyoruz: Mantar. Ana yemeklerin yanına alternatif olarak yapmayı en çok sevdiğimiz ve kurtarıcı lezzetlerden biridir mantar. Mantarın besin değerleri açısından son derece önemli ve besleyici olmasıyla içerdiği protein ve vitaminler sayesinde de beslenme konusuna dikkat edenlerin bir numaralı besini olarak karşımıza çıkar.

Mantar ile yapılan yemekleri saymakla bitmez. Çeşidinin çok olması yanında çabuk pişmesi ya da hemen her birinin yanına yakışması mantara olan ilgiyi daha da çok artırmaktadır. Söz gelimi omlete ekleyip muhteşem bir kahvaltı için kaşarla birlikte fırınlayarak ağız sulandıran bir ara sıcağa dönüşebilir.

Pratik ve Kolay Tariflerle Mantarla Ne Yapılır?

Mantarı bazen her yemeğin yanına başkahraman yapsak da lezzet arttırıcı olarak sürekli mutfaklarda kullanılmaktadır. Bu nedenle mantarla yapılacak kahvaltılık, sulu yemek, çorba ya da sote ve dolmaya kadar farklı çeşitlerde mantar tariflerini sizler için derleyip bilginize sunduk. Harika bir besin olan mantarın işte birbirinden farklı, lezzetli ve besleyici yemek tarifleri:

Sebzeli mantar sote: halk arasında en bilinen ve en popüler olan mantar yemeğidir. Yoğun bir iş gününün ardından yemek olarak ne yapacağınızı düşünmek yerine domates, çeşitli baharatlar, biber ve tereyağı ile lezzetlenen mantarları, güzelce soteleyerek afiyetle tüketebilirsiniz.

Kremalı mantar çorbası: çorba aslında hemen her öğün tüketilebilecek bir yemektir. Harika sıcak bir çorba için mantar da kullanabilirsiniz. Mantarın bütün vitaminini ve besleyiciliğini ortaya koyan mantarla kremalı bir çorba enfes olacaktır.

Kiremitte kaşarlı mantar: kaşar ve mantarın o mükemmel uyumunu bilmeyen var mı? Varsa şimdi bize kulak kabartır. Kaşarlı mantar kiremit bir kapta fırına verilince tadına doyum olamayan harika bir yemeğe dönüşüyor. Bu tarif de hemen her öğüne yakışacaktır. İhtiyacının olan sadece ve sadece mantar, kaşar ve kiremit bir kap. Ayrıca kiremit kabı olmayanlar farklı bir kapla da yapabilirler.

Mantar dolması: özenle hazırlanan bir davet için ara sıcakta eşsiz bir tariftir mantar dolması. Sebze ve kaşarın harika uyumu yine mantar üzerinde buluşarak ağız sulandıran bir yemeğe dönüşüyor.

Yoğurtlu mantar salatası: yoğurt da mantar gibi her yemeğin yanına yakışır. İnsanın içini ferahlatan yoğurtla harika ve lezzetli bir besin olan mantarın eşsiz tadı damaklarda buluşarak kendine hayran bırakan bir yemek ortaya çıkarıyor. Mantarı burada haşlayarak hazırladığınızda harika bir mantar mezesi ortaya çıkıyor.

Tavuklu ve mantarlı makarna: aranızda makarnayı sevmeyen hemen hemen kimse yok gibidir. Makarna pratik ve besleyiciliği ile bilinmektedir. Mantarla da birleşince harika bir lezzet bombası ortaya çıkmaktadır. Burada mantar ve tavuğa yakışan sos kremadır. Krema iki besini de bir arada buluşturarak harika bir yemek olmasını sağlıyor.

Kıymalı mantar dolması: ana yemek olarak tüketebileceğiniz ve akşam yemeğinde harika olacak bir yemektir mantar dolması. Kıymalı mantar dolması, kıyma sayesinde harika bir doyuruculuk sağlarken aynı zamanda erimiş kaşar peyniri ile de kıyma, kaşar ve mantar üçlüsü enfes bir lezzet oluşturmaktadır.

Çıtır çıtır mantar kızartması: kızarmayı sevmeyen varsa mantarla yapılan kızartma sonrası fikri tamamen değişecektir. Galeta unu sayesinde mantarlarınız birer çıtır atıştırmalığa dönüştüğü için çocukların da tüketebileceği muhteşem bir ara öğün olmaktadır.