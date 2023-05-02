Milföy Kaç Dakikada Pişer? Davul ve Ankastre Fırında Milföy Böreği Kaç Derecede, Ne Kadar Sürede Pişer?

Böreklerde, poğaçalarda, tatlılarda ve mantı yapımında yararlanılan bir hamur olan milföy kaç dakikada pişer sorusu, bilmeyenler tarafından merak edilir. Fırında milföy böreği kaç dk pişer diye düşünenler için bu süre en fazla 25 dakikadır. Milföy kaç dakikada olur sorusuna yanıt arayanların, içine eklenen malzemelerin pişmesine bağlı olarak da sürenin değişebileceğini bilmesi önemlidir. Milföy kaç derecede pişer? İşte detaylar…

Milföy Kaç Dakikada Pişer?

Türk mutfağındaki birçok hamur işi lezzette kullanılan bir hamur türü olan milföy ile yapılabilecek çok sayıda tarif bulunur. Milföy hamurundan börek, pizza, poğaça, pide, mantı, tatlı, kurabiye, kruvasan ve hatta kraker yapılabilir. Hazır ve pratik olması nedeniyle tercih edilen bu hamuru pişirmeye hazırlamak oldukça kolaydır.

Milföy hamuru, hem evde yapılabilir hem de marketlerden hazır olarak satın alınabilir. Her ne şekilde olursa olsun bu hamuru buzlukta saklamak gerekir. Çözülmesi için pişirmeden birkaç dakika önce çıkarılmalıdır. Oda sıcaklığında fazla bekletilmemeli ve hamurlar tam çözülmeden kullanılmalıdır. Hazır milföyler yağlı oldukları için fazladan yağ eklemeye gerek olmayabilir. Ancak bu kişisel tercihlere ve tarife bağlıdır. Milföyler, önceden 180-200 derecede ısıtılmış fırında pişirilmelidir. Hamurların pişme süresi 15-25 dakika arasında değişir. İçindeki malzemelerin türü, çiğ veya pişmiş olması bu süreyi etkiler.

Evde Milföy Hamuru Nasıl Yapılır?

Hazır milföy hamuru kullanmak istemeyenler, evde birkaç malzeme kullanarak yapabilirler. Milföy hamurunda olması gerekenler ise şu şekilde:

500 gr un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket margarin

1, 5 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

Geniş bir kabın içinde un, tuz, limon suyu ve yağı karıştırarak yoğurun.

Kıvam aldıktan sonra üstünü kapatarak 10-15 dakika dinlendirin.

Hamuru, kare olacak şekilde açın.

Oda sıcaklığında bekletilen margarini 3'e bölün.

Bir parçayı hamurun tamamına yedirecek şekilde sürün.

Hamuru, eşit olacak şekilde kenarlardan tutarak üçe katlayın.

Nemli bir bez ile üstünü örttükten sonra buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Kalan iki parça margarini ise aynı işlemi iki defa tekrarlamak için kullanın.

İster hemen kullanabilir isterseniz daha sonrası için difrizde saklayabilirsiniz.