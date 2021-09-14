Muhlama nerenin yemeği? Kuymak hangi yöreye ait bir yemektir?

Karadeniz deyince akla gelen ilk lezzetlerden olan muhlama ve kuymak sadece bölge halkının bildiği değil tüm Türkiye'de hatta bazı ülkelerde de nam salmış, oldukça kolay ve lezzetli bir yemektir. İşte muhlama ve kuymağa dair merak edilenler…

MUHLAMA NERENİN YEMEĞİ?

Muhalama ve kuymak yemekleri birbirine karıştırılan iki farklı türde lezzetlerdir. Karadeniz Bölgesi'nin özel yemekleri olan muhlama ve kuymak Trabzon ve Rize illerine ait yemeklerdir. Diğer illerde de bilinse de genellikle bu iki ilde daha çok yapılan yemeklerdir. Günün her öğününde yenilebilen muhlama ve kuymak yemekleri genellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen lezzetlerdir.

Muhlama, bölgeye ait özel bir peynirin tereyağı ile eritilmesi ile elde edilen bir yemektir. Kuymak ise mısır unu, tereyağı ve bölgenin özel peyniri olan koleti peyniri, kaşar peyniri ya da minci olarak adlandırılan peynir ile yapılan yemektir. Genellikle kuymağa muhlama dense de muhlama diye bilinen yemek aslında kuymaktır.

KUYMAK HANGİ YÖREYE AİT?

Kuymak Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur yemeklerinden biri olup Rize ve Trabzon illerine ait bir yemek türüdür. Bu iki il dışında da ülke genelinde de bilinen bir lezzet olan kuymak çevre illerde de sıkça yapılan bir yemektir.