Mumbar Neyden Yapılır? Mumbar Dolması Hayvanın Neresi, Ne Etinden Yapılır?

Mumbar neyden yapılır, mumbar dolması hayvanın neresi ve ne etinden yapılır gibi sorular mumbar yapmak isteyen isteyen insanların sıklıkla sorduğu sorulardandır. Mumbar neyden yapılır, mumbar dolması hayvanın neresi ve ne etinden yapılır sorusuna yanıt arayan insanlar birçok araştırma yapmakta ve sorularına cevap aramaktadır. Bizler de bu yazımızda Güneydoğu'nun en tercih edilen yemeklerinden biri olan mumbar ile ilgili ayrıntıları derledik. Keyifli okumalar!

Mumbar Neyden Yapılır?

Mumbar, genellikle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde, özellikle de Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illerde yaygın olarak tüketilen bir yemektir. Ancak aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da benzer yemekler bulunmaktadır. Mumbar, keçi veya koyun bağırsağı içine doldurulmuş, pirinç, soğan, baharat ve etin bir karışımından yapılan bir tür yemektir. Mumbar yapmak için öncelikle bağırsakları temizleyip hazırlamanız gerekiyor. Bağırsaklar temizlendikten sonra, pirinci yıkayın ve suyunu süzün. Soğanı soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Etleri de küçük küpler halinde doğrayın ve bir tavada kavurun. Soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Pirinci de ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin.

Baharatları (tuz, karabiber, kimyon, pul biber vb.) ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı bağırsaklara doldurun. Bağırsakları fazla sıkıştırmadan, orta boyutta parçalar halinde kesin.

Bir tencereye yeterli miktarda su ekleyin ve kaynatın. Bağırsakları suya ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 2 saat boyunca pişirin.

Mumbar, sıcak veya soğuk servis edilebilir. Genellikle sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edilir. Afiyet olsun!

Mumbar Dolması Hayvanın Neresidir?

Mumbar dolması, keçi veya koyun bağırsağından yapılan bir yemektir. Dolayısıyla hayvanın bağırsak kısmı kullanılarak yapılmaktadır.

Mumbar Ne Etinden Yapılır?

Mumbar genellikle keçi veya koyun etinden yapılır. Bu hayvanların bağırsakları, pirinç, soğan ve baharatlarla doldurularak hazırlanan mumbarın lezzeti et kalitesine ve baharat kullanımına bağlıdır. Ancak bazı yörelerde, dana eti de kullanılabilen mumbar çeşitleri bulunmaktadır.

*Urfa Mumbarı: Şanlıurfa'ya özgü olan bu mumbar çeşidi, baharatları ve acılığıyla ünlüdür. Et, pirinç, soğan ve baharatlarla doldurulan bağırsağın, taze ya da kuru olarak iki farklı şekilde hazırlanabilen çeşitleri vardır.

*Gaziantep Mumbarı: Gaziantep mutfağındaki mumbar, baharatlı bir harçla doldurulan etin, ince bağırsak içinde pişirilmesiyle hazırlanır. Üzerine limon sıkılıp servis edilir.

*Yemen Mumbarı: Yemen mutfağındaki mumbar, acı biber ve baharatlarla tatlandırılmış et, pirinç ve soğan karışımıyla dolu bağırsaklarla yapılır.

*İran Mumbarı: İran'da yapılış şekli değişiklik gösteren mumbar, genellikle kuzu eti, pirinç ve baharatlarla hazırlanır ve fırında pişirilir.

*Pakistan Mumbarı: Pakistan mutfağındaki mumbar, baharatlı bir et karışımıyla doldurulmuş büyük boy bağırsakların, ince dilimler halinde kesilip kızartılmasıyla servis edilir.

İyi Mumbarın Püf Noktaları Nelerdir?

Mumbar yapmak, uzun zaman alan bir işlemdir ve iyi yapılmış bir mumbar, doğru tekniklerin kullanılması ve bazı püf noktalarına uyulmasıyla elde edilir. İşte iyi yapılmış bir mumbar için bazı püf noktaları:

1-Bağırsak hazırlığı: Mumbar yaparken, bağırsağı doğru şekilde hazırlamak önemlidir. Bağırsağı iyice temizlemeli ve şişirip su dolu bir kaba batırarak kabarcıkların çıkmasını sağlamalısınız.

2-Et kalitesi: Mumbarın lezzeti et kalitesine bağlıdır. Kaliteli ve taze et kullanarak mumbarın tadını artırabilirsiniz.

3-Baharatlar: Baharatlar, mumbarın lezzetini artıran önemli bir unsurdur. Kimyon, tuz, karabiber, kekik, pul biber gibi baharatları kullanarak, lezzetli bir mumbar yapabilirsiniz.

4-Pişirme süresi: Mumbar, uzun bir pişirme süresi gerektirir. Yaklaşık 2 saat boyunca kısık ateşte pişirerek, etlerin ve baharatların tam olarak pişmesini sağlayabilirsiniz.

5-Servis şekli: Mumbar, genellikle sarımsaklı yoğurt ve baharatlı sosla birlikte servis edilir. Servis yaparken, bu sosları da doğru oranda kullanarak, lezzetli bir sunum yapabilirsiniz.

Yukarıdaki püf noktalarına uyarak, lezzetli bir mumbar yapabilirsiniz. Ayrıca, mumbar yapımı zahmetli ve uzun bir işlem olduğundan, ilk kez deneyeceklerin sabırlı olması gerekmektedir.