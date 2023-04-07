Çin makarnası olarak da ifade edilen noodle, günümüzde birçok kişinin severek yediği yemeklerden biridir. Noodle, birbirinden farklı çeşitlere sahip olmakla birlikte oldukça doyurucu bir lezzettir. Özellikle makarna ile çok karıştırılan bir yemek türüdür. Bu yazımızda sizler için noodle neyden yapılır, noodle ve makarna aynı şey mi, ham maddesi ne gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Noodle Nedir?

Noodle, Çin mutfağına özgü bir lezzet olmasına rağmen ülkemizde de çok fazla tüketilen bir erişte çeşididir. Genellikle dondurulmuş bir biçimde satılmaktadır. Yapımı çok kolay olmakla birlikte çok da lezzetli bir yemek türüdür. Piyasada birbirinden farklı sosa sahip birçok çeşidi bulunmaktadır. Çoğunlukla şekli uzundur. Pratik yemek yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir lezzettir.

Noodle Neyden Yapılır?

Erişteye benzer bir yapısı olan noodle; sebzeli, tavuklu, soya soslu, acı soslu gibi birçok farklı lezzet türüne sahiptir. Bu yemeği severek tüketen pek çok kişi noodle neden yapılır diye merak etmekte ve internet üzerinden konuyla ilgili bazı araştırmalar yapmaktadır. Noodle ham maddesi olarak çoğunlukla pirinç unu tercih edilmektedir. Bu un dışında daha farklı un türleri de kullanılabilmektedir. Ayrıca noodle yapımında tercihe göre yumurta da ilave edilebilmektedir.

Noodle ve Makarna Aynı Şey Mi?

Noodle ve makarna birbirine benzer nitelikler taşısa da aslında farklı içeriklere sahiptir. Her ne kadar noodle, Çin makarnası olarak tanımlansa da makarnadan farklı özellikleri vardır. Noodle yapımında pirinç unu kullanılırken makarna yapımında durum buğdayından çıkarılan unlar tercih edilir. Makarnanın kesimi noodle kesimine göre biraz daha kalındır. Noodle ise daha ince kesimlere sahiptir. Ayrıca makarna da ön pişirmeye ihtiyaç duyulmazken noodle da ön pişirmeye ihtiyaç duyulur. Her iki yemeğin tadı birbirine çok benzese de hem pişirme teknikleri hem de kullanılan malzemeler açısından birbirinden tamamen farklıdır.