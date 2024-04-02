Osmanlı’dan gelen şifa deposu! Damakları şenlendirirken bağışıklığı güçlendiriyor

"İçerisine; fındık, fıstık veya ceviz ekliyoruz ama biz genel olarak fındığı tercih ediyoruz. Manda sütünün de faydaları var, midenin rahatlamasında etken ve bunun için herkese iftar sonrasında tatlı yiyecek ise güllacı tavsiye edebilirim. Güllaç, Ramazan ayı ile özdeşleşmiş bir tatlı ve iftardan sonra en çok tercih edilen tatlı. Osmanlı zamanından bu tarihe gelen bir tatlı" dedi.