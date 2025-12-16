Padişahı hayran bırakan o yemek! Keşkek sadece lezzetiyle değil tarihiyle de hayran bırakıyor

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; Türk yemek kültürünün mihenk taşlarından biri olan, bayram ve özel günlerimizin baş tacı yiyeceği keşkeğin hikayesini anlatıyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın ordusunu dinlendirmek ve kışı geçirmek üzere doğduğu şehir Amasya'ya doğru yola çıktığı haber alınır.

Yol üzerinde bulunan köylerden birinde bu haberi alan yaşlı bir kadın, ne olursa olsun padişahını evine buyur edecek, bir tabak aş ikram edecektir. Ancak yemeğe lezzet verecek olan etin az olduğunun fark edilmemesi düşüncesiyle önce toprak küpün en altına az etli kaburgaları yerleştirir. Üzerine bir tas yarma, bir tas da nohut ilave edip su ile doldurur. Fırında saatlerce kaynayan kaburga etleri lokum gibi erimiştir.

Yemeğin görünüşü ilk bakışta memnun etmez askerleri. Askerin biri yaşlı kadına dönerek; "Keşke etli olsaydı" der. Kadın tahta kepçeyi küpün içine daldırır, karıştırır, kaburganın üzerinde olan etleri küpün üzerine çıkarır. "Hele şimdi bak oğul" der. Padişah bu yemeği afiyetle yediği gibi, aşçıbaşısına da bu yemekten yapmasını, bütün orduya dağıtılması emrini verir. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ETLİ KEŞKEK

MALZEMELER

1 orta boy kase keşkeklik buğday

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gr. kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 kaşık toz biber

1 kaşık kimyon

YAPILIŞI: Buğday, düdüklü tencerede haşlanır. Üzerine üç kase su dökülür. Sonra et ve doğranmış kuru soğan eklenir. Tuz ve kırmızı biber ilave edilip 45 dakika pişirilir. Soğuyunca düdüklünün kapağı açılır ve üzerine pilav boşaltılır. Üzerine bir kaşık kimyon serpilir. Tereyağı ve sıvı yağ bir tavada ısıtılıp kimyonlu pilavın üzerine boşaltılır. Sıcak sıcak servis edilir.



TAVUKLU KEŞKEK

MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday

1 adet bütün tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz biber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Buğdaylar yıkanıp ılık su içerisinde iki saat bekletilir. Ardından süzülüp düdüklü tencereye alınır ve su eklenip iyice pişirilir. Tavuk göğsü de ayrı bir tencerede haşlanır. Haşlanan tavuk etleri kemiklerinden ayrılıp güzelce didiklenir. Haşlanan buğdayların suyu süzülür ve bir tencereye alınır. Buğdayların üzerine iki su bardağı tavukların haşlama suyundan eklenir. Kısık ateşte tahta kaşık yardımı ile sürekli karıştırılarak beş dakika pişirilir. Daha sonra içine didilmiş tavuk eti eklenip karıştırılır. Hazırlanan tavuklu keşkek, içinde kaşar varmış gibi sünmeye başlayana kadar karıştırarak pişirmeye devam edilir. Son olarak tuz ile karabiber eklenip karıştırılır ve ocaktan alınır.