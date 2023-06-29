Pamuk gibi etler için bu 5 yöntemi deniyorlar! Şeflerin gizli tarifleri…

Dilediğiniz ve size uygun olan bir seçeneği tercih edebilir ve hatta birkaç yöntemi karıştırarak kendi tarifinizi oluşturabilirsiniz.
SİRKELİ SUYUN İÇERİSİNDE BEKLETME
Etinizi bir süre sirkeli suyun içinde bekletmek, etin yumuşamasına yardımcı olabilir. Bunun için bir kaba eti yerleştirin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından birkaç yemek kaşığı sirke ekleyin ve eti bu sirkeli suyun içinde birkaç saat veya bir gece boyunca bekletin. Sirkeli su, etin yumuşamasına ve pamuk gibi bir dokuya sahip olmasına yardımcı olabilir.
MARİNE ETME
Etinizi marine etmek, onun yumuşak ve lezzetli olmasını sağlayabilir. Bunun için tercih ettiğiniz bir marine sos veya baharat karışımını kullanabilirsiniz. Etinizi marine sosun içinde birkaç saat veya bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Marine süresi, etin içine sosun ve baharatların iyice işlemesine ve etin yumuşamasına yardımcı olur.
ETİ DÖVME
Etinizi dövme yöntemiyle yumuşatabilirsiniz. Etinizi plastik bir örtü veya streç film ile kaplayın ve eti düz bir yüzeye yerleştirin. Ardından etin her iki tarafını da bir et tokmağı veya merdane yardımıyla hafifçe dövün. Bu, etin liflerini kırmaya ve yumuşatmaya yardımcı olur.
DÜŞÜK ISIDA PİŞİRME
Etinizi düşük ısıda pişirmek, onun yumuşak ve sulu olmasını sağlayabilir. Uzun süreli pişirme yöntemleri, etin liflerinin kırılmasına ve pamuk gibi bir kıvam elde etmenize yardımcı olur. Örneğin, eti yavaş pişirme yöntemleriyle (fırında uzun süre pişirme gibi) hazırlayabilirsiniz.
ETLERİN DOĞAL ENZİMLERLE KARIŞTIRILMASI
Ananas, papaya veya kivi gibi meyveler doğal olarak eti yumuşatmada etkili olabilir. Bu meyvelerin içerdikleri enzimler, etin liflerini parçalayarak onu yumuşatır. Bunun için etinizi bu meyvelerle birlikte marine edebilir veya bu meyvelerin suyunu etin üzerine dökebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, çünkü enzimlerin fazla kullanımı etin doku yapısını bozabilir ve eti hamurumsu hale getirebilir.