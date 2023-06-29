Pamuk gibi etler için bu 5 yöntemi deniyorlar! Şeflerin gizli tarifleri…

Pamuk gibi etler, her yemeğin ana bileşeni olan etin mükemmel bir lezzet ve dokuya sahip olmasını ifade eder. Yumuşak, sulu ve ağızda eriyen bir et, yemek deneyimini bambaşka bir seviyeye taşır. Peki, şefler nasıl bu muhteşem etleri hazırlar? İşte şeflerin gizli tarifleri ve pamuk gibi etler için kullandıkları beş yöntem…

Giriş Tarihi: 29.06.2023 14:23 PAYLAŞ ABONE OL

Dilediğiniz ve size uygun olan bir seçeneği tercih edebilir ve hatta birkaç yöntemi karıştırarak kendi tarifinizi oluşturabilirsiniz.

SİRKELİ SUYUN İÇERİSİNDE BEKLETME Etinizi bir süre sirkeli suyun içinde bekletmek, etin yumuşamasına yardımcı olabilir. Bunun için bir kaba eti yerleştirin ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ardından birkaç yemek kaşığı sirke ekleyin ve eti bu sirkeli suyun içinde birkaç saat veya bir gece boyunca bekletin. Sirkeli su, etin yumuşamasına ve pamuk gibi bir dokuya sahip olmasına yardımcı olabilir.