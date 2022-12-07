Patates kızartması için efsane yöntem! Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız...

Patates kızartması herkesin severek tükettiği besinlerden biri oluyor. Sofraların vazgeçilmezi olan bu besin yanlış teknikle kızartıldığında, dağılmış bir görüntü verebiliyor. Peki çıtır çıtır bir patates kızartması için hangi yöntemi uygulamalıyız? Kızartmadan önce içine…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:17 PAYLAŞ ABONE OL

İster ezilmiş, isterseniz kızartılmış veya fırınlanmış olarak tercih edin, kavrulmuş patateslerin masadaki yeri bambaşkadır. Herkesin patates kızartması yapmak için kendine özgü tüyoları olsa da şef Millie Simpson, patateslerin çıtır çıtır yapacak bir yöntem önerdi. Gelin birlikte bakalım.

BEYAZ SİRKE ALTIN ANAHTARI Tuz genellikle sebzeleri önceden kaynatırken suya eklenen temel bileşendir, ancak Millie'ye göre, patates kızartması yapmak söz konusu olduğunda gerekli değildir. Mükemmel kıvamı elde etmenin anahtarının beyaz sirke olduğunu ortaya koydu. Çiğ patatesleri kaynatırken suya sadece bir çorba kaşığı eklemenin tek ihtiyacınız olduğunu açıkladı.