Pilavın Yanına Ne Gider? Bulgur, Şehriye Ve Pirinç Pilavının Yanına Ne Yapılır?

Pilavın yanına ne gider? Pilav her sofranın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Sade, şehriyeli, sebzeli, tavuklu pilavın yanına ne yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışan hatta birçok sulu yemekle ayrılmaz ikili olan pilavın yanına ne gider biliyor musunuz? Hem bulgur pilavının yanına ne gider hem de pirinç pilavının yanına ne gider sizin için derledik!

Pilavın Yanına Ne Gider? Pirinç Pilavının Yanına Ne Gider? Bulgur Pilavının Yanına Ne Gider?

Pilav Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Birçok yemeğinin yanına yakışması pilavın vazgeçilemez bir lezzet olmasında oldukça etkilidir. Özellikle sulu yemeklerin yanına sıklıkla tercih edilen pilavın yanına neler hazırlayabilirsiniz?

Etli kuru fasulye, nohut yemeği, türlü, patlıcan musakka, bezelye, tavuk sote, zeytinyağlı barbunya, kuru köfte, taze fasulye gibi yemekler pilavın yanında sıklıkla tercih edilir. Bunun yanında çeşitli mezeler, cacık, gavurdağı salata, çoban salata, turşu gibi yiyecekler de sıklıkla pilavın yanında tercih edilir. Bu yemeklerin hepsini hem pirinç hem de bulgur pilavının yanında servis edebilirsiniz.

Tavuklu Pilavın Yanına Ne Servis Edilir?

Salatalık cacığı tavuk pilavın yanına en çok yakışan ve en çok tercih edilen yemeklerden biridir. Cacığın yanı sıra ayran da tavuk pilavın yanına sıklıkla tercih edilir. Ancak süt ve süt ürünleri tercih etmiyorsanız tavuk pilavın yanında gavurdağı salata, çoban salata tercih edebilirsiniz.