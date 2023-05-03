Pırasanın Yanına Ne Gider? Pirinçli Pırasa Yemeğinin Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Pırasanın yanına ne gider sorusuna ithafen, yılın her mevsimi soframızda gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde pırasa yanına ne gider sorusuna verebilecek yemek adlarının fazla olduğu söylenebilir. Bu fazlalık ülkemizdeki yemek kültürün çeşitliliğinden de geldiği ifade edilebilir. Olasılıklara dahil edilebilecek noktaları, pırasa yemeğinin yanına ne gider sorusundan hareketle anlatılabiliriz. Bunun için pırasa yanına ne yapılır için çeşitli yemekler belirtilecektir.

Pırasanın Yanına Ne Gider?

Yemek açısından Türk kültürüne baktığımızda oldukça çeşitli alanlar görürüz. Ülkemizin her bölgesindeki yemek kültürü birbirinden farklı olabilmektedir. Bu özellik yemek kültümüzün nasıl olduğunu ve nasıl şekillendiğini ifade eden en iyi özelliktir. Yemek kültürümüzde yer alan özelliklerden biri de sofraların çeşitli lezzetlerden oluşmasıdır. Dolayısıyla tek çeşit yemek ile karşılaşmak çok mümkün değildir. Örneğin bu akşam yapacağınız yemek kuru fasulye ise yanına muhakkak pilav, salata, ayran gibi yiyecek ve içecekleri de dahil etmek isteyeceksinizdir. Pırasa yemeğini de bu şekilde ele alabiliriz ve ondan bahsedebiliriz.

Pırasanın Yanına Ne Yapılır?

Pırasa her mevsim mutfağımızda, soframızda olabilecek bir sebzedir. Neredeyse her mevsim yemeğini yaparız. Aynı zamanda akşam yemekleri için alternatif bir yemektir. Pırasayı yaptığımız zaman yanına bir şeyler de yapmak isteriz. Genelde sofralarımızda sadece pırasa yemeği olmaz. En yaygın olarak yapılan alternatif yemekler şu şekildedir:

Bulgur Pilavı

Kuru Köfte

Makarna çeşitleri

Börek Çeşitleri

Pırasanın yanına yapılacak bu yiyecekler karbonhidrat niteliğindedir. Genelde sebze ve sulu yemeklerin yanına bu şekilde karbonhidrat içeren yemeklerin yapılması tercih edilmektedir.

Pırasanın Yanına Hangi Çorba Yapılır?

Pırasa yemeği de kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Örneğin pırasayı hem sulu şekilde yapabiliriz hem de pırasanın böreğini de yapabiliriz. Pırasa böreğini yaptığımız zaman yanına çorba yapmak isteyebiliriz. Bu çorbalara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Yoğurt Çorbası

Kereviz Çorbası

Ezogelin Çorbası

Mercimek Çorbası

Sebze Çorbaları

Tavuk Çorbası

Pırasanın Yanına Hangi Salata Gider?

Ülkemiz sebze, meyve açısından zengin bir ülkedir. Bu özelliği göz önünde bulundurursak yemeklerin yanına birçok salata çeşidinden bahsetmemiz de mümkün olur. Yemeklerin yanına yaptığımız salatalar bazen çeşitli bazen de klasik salatalar olmaktadır. Pırasa yemeğinin yanına da genel olarak birçok salata çeşidi yakışmaktadır. Bu salatalardan bazıları şu şekildedir: