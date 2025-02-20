Pişirmeden önce uygulayacağınız bu yöntem pilavın lapa olmasını önlüyor! İşte tane tane pişirmenin sırrı…

Pirinçlerinizi suda beklettikten sonra tuz ve kaynayan su dolu bir tencereye aktarıp pirinçleri kısık ateşte haşlayın ve suyunu çekene kadar bekleyin. Bu yöntem pirinçlerinizin tane tane pişmesini ve lapa olmasını önleyecek olan etkili bir yöntemdir.

Ayrıca pirinci bu yöntemle yıkamak fazla nişastadan arınmasına ve pilavın kıvamının tam tutturulmasını sağlayacak.

Bu yöntemle pirinç tanelerinde bulunan kir, döküntü veya diğer küçük maddeler de yıkama aşamasında pirinçten arınacaktır. Ayrıca, pirinçlerin içerisindeki mikroplastik miktarını da azaltacak olan bu yöntem, hem sağlığınız için hem de pilavınızın lezzeti için oldukça önemli bir adım.