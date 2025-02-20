Pişirmeden önce uygulayacağınız bu yöntem pilavın lapa olmasını önlüyor! İşte tane tane pişirmenin sırrı…

Türk mutfağında önemli bir yeri olan pirinç pilavı, sofralarımızın vazgeçilmez yemeklerindendir. Yapımı sırasında oldukça dikkat ve özen isteyen pirinç pilavını pişirmeden önce izleyeceğiniz bu adım, pilavınızı tane tane yapacak ve tam kıvamında bir pirinç pilavı tutturmanızı sağlayacak. İşte tam kıvamında pirinç pilavı yapmanın püf noktası…
HAZIRLIK AŞAMASINDA BUNLARA DİKKAT EDİN
İlk aşama olan pirinci seçme aşamasında pirinçleri doğru seçmeye özen gösterin. Baldo, basmati ve yasemin pirinci gibi pilav yapımına daha müsait pirinçleri tercih edebilirsiniz. Pirincinizin içindeki taş gibi tüm yabancı maddeleri ayırın.
TANE TANE PİLAV YAPMANIN SIRRI
Pilavınızın lapa lapa olmaması ve kıvamının düzgün tutması için pişirme aşamasından önce pirincinizi en az 3 kere yıkamalısınız ve daha sonra 30 dakika boyunca suda bekletmelisiniz.
Pilavınızı basmati pirinç kullanarak yapacaksınız, bu aşamada demleme yöntemini kullanmanızı tavsiye ederiz.
Pirinçlerinizi suda beklettikten sonra tuz ve kaynayan su dolu bir tencereye aktarıp pirinçleri kısık ateşte haşlayın ve suyunu çekene kadar bekleyin. Bu yöntem pirinçlerinizin tane tane pişmesini ve lapa olmasını önleyecek olan etkili bir yöntemdir.
Ayrıca pirinci bu yöntemle yıkamak fazla nişastadan arınmasına ve pilavın kıvamının tam tutturulmasını sağlayacak.
Bu yöntemle pirinç tanelerinde bulunan kir, döküntü veya diğer küçük maddeler de yıkama aşamasında pirinçten arınacaktır. Ayrıca, pirinçlerin içerisindeki mikroplastik miktarını da azaltacak olan bu yöntem, hem sağlığınız için hem de pilavınızın lezzeti için oldukça önemli bir adım.
PİŞİRME AŞAMASINDA NELER YAPMALISINIZ?
Pişirme aşamasında dibinin tutmaması ve pirinçlerin kıvamının bozulmaması için mutlaka ama mutlaka tereyağı ve sıvı yağı birlikte kullanmaya dikkat edin.
Yağ kızdıktan sonra içerisine tarifinize uygun şekilde pirinci ekleyin ve rengi beyazdan saydam renge dönene kadar güzelce kavurun.
Kavrulan pirinçlerinizin içerisine suyunu ilave edin. 1 su bardağı pirinç için ölçünüz 1,5 bardak su olmalı. Öncesinde suyun içerisinde fazla bekletmişseniz ise 1 su bardağı pirinç için 1 su bardağı su kullanabilirsiniz.
Pilavlarınızın renginin daha beyaz olmasını istiyorsanız içerisine birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Ayrıca pilavınızın lezzetini ikiye katlayacak olan küp şekeri de pilavlarınıza ekleyebilirsiniz.