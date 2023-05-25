Rafadan Yumurta Kaç Dakikada Olur? Az Pişmiş Rafadan Yumurta Kaç Dakika Kaynatılır?

Yumurtanın rafadan olması en çok arzu edilen pişirme yöntemidir. Rafadan yumurta kaç dakikada olur sorusu da bu tür yumurtalardan hoşlanan kişiler için önemli bir konudur. Rafadan yumurta kaç dakika pişer konusu son derece pratik çözümler içerir. Az pişmiş yumurta nasıl yapılır ya da yumurta kaç dakika kaynatılır soruları için yemek kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. Az pişmiş yumurta kaç dk sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Rafadan Yumurta Kaç Dakikada Olur?

Yumurtanın standart pişirilme seviyesinden herkes tatmin olmaz. Kimileri yumurtayı az pişmiş, yani rafadan sever. Rafadan yumurta, yumurtanın beyazının hafif pişmiş, sarısının ise mümkün olduğu kadar cıvık olduğu durumdur. Son derece pratik şekilde bu yumurta kıvamını elde edebilirsiniz. Yumurtayı 3 dakika cezvede kaynattıktan sonra derhal soğuk suya soktuğunuzda yumurtanız rafadan hale gelecektir. Rafadan pişen yumurtaların soyulması biraz zor olsa da tadının enfes olduğunu göreceksiniz.

Az Pişmiş Yumurta Nasıl Yapılır?

Yumurtaları az pişmiş olarak ayarlamak için yumurta pişirme makinelerinden de istifade edebilirsiniz. Yumurta pişirme makineleri otomatik olarak bu süreyi ayarlar. İstenen pişme seviyesine ulaşıldıktan sonra makine kapanır ve kullanıcı istediği yumurtayı pişirmiş olur. Cezve ile yumurta pişirme yönteminde de bu süreyi ayarlamak için 3 dakikalık zaman tutabilirsiniz. Sürenin sona ermesinden sonra direkt olarak soğuk suya maruz bıraktığınız yumurta istediğiniz kıvama gelecektir. Tecrübe kazandıkça bu kıvamı yakalamak çok daha kolay olacaktır.