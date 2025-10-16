Sadece 1 saatte şef gibi sofra kurun: Levrek, lahana ve mandalina peltesi!

Akşama misafirlerim var, güzel bir balık sofrası hazırlamak istedim. Levrek buğulama yapacağım, ancak bu sefer farklı. Çok lezzetli kremalı mantarlı bir tarifim var. Yanına da nefis bir çıtır lahana salatası ve mandalinalı pelte hazırlıyorum. Hadi bakalım ben mutfağa giriyorum, hemen başlamalıyım. Hepsi maksimum bir saat içerisinde pişer diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



MANTARLI LEVREK BUĞULAMA

MALZEMELER

BALIK SUYU İÇİN:

Levreğin yüzgeçleri kesilmiş kemikleri

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet kereviz sapı

1 diş sarımsak

Birkaç maydanoz sapı

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

BUĞULAMA İÇiN:

3 adet levreğin filetosu (6 parça)

2 adet domates

400 gr. kültür mantarı

1 adet soğan

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

100 ml. krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI: Balık suyu için kemikleri soğuk suda yıkayın. Orta boy bir tencereye tüm malzemeleri alıp tamamını soğuk su ile doldurun. Kaynama noktasına getirin ve ara ara köpüğünü alıp en kısık ateşte kapağı açık şekilde bir saat boyunca pişirin. Hazır olunca süzgeç veya tülbent yardımı ile kepçe kepçe süzün. Kenara alın. Uzun ince doğranmış soğanları zeytinyağı ve tereyağında kavurun. Doğranmış mantarları ilave edin. Sıra ile iri doğranmış biber ve sarımsak ekleyin. Un ilavesi yapıp bir-iki dakika kavurun. Domatesi ilave edip iyice karıştırın. Balık suyundan üç-dört kepçe ilave edip karıştırın. Defne yaprağı, tuz, karabiber, bir çimdik şeker de ilave edin. 10 dakika kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin. Kremayı bir kaba alın ve içine sıcak balık sulu sostan birkaç kaşık alıp karıştırın. Bu karışımı tencereye aktarın. Üçe bölünmüş, tuz ve karabiber ile lezzetlendirilmiş levrekleri üzerine dizin ve kısık ateşte kapağı açık şekilde 10-12 dakika pişirin. Ara ara sosu üstlerine dökün.



LAHANA SALATASI

MALZEMELER

1/2 adet lahana

2 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı toz şeker

SOSU İÇİN:

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Karıştırma kabına ince kıyılmış lahana, rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan ve toz şekeri koyup iyice harmanlayın. Sos için; tencereye tüm sos malzemelerini koyun. Orta dereceli ateşte iki-üç dakika kaynatın. Sıcak sosu, karıştırma kabındaki salatanın üzerine gezdirin. Salatayı iyice karıştırıp hemen servis edin.



MANDALİNA PELTESİ

MALZEMELER

1 kg. mandalina

3 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI: Mandalinaların suyunu sıkın ve ezin, üç bardak suyu ayırın. Yetmezse su ilave edin. Tencereye önce şekeri sonra nişastayı ekleyip ikisini iyice harmanlayın. Üç bardak mandalina suyunu ilave edin, nişasta ve şekeri iyice erittikten sonra tencereyi ateşe koyun. Sürekli karıştırarak boza kıvamına gelinceye kadar pişirin. İki-üç saat buzdolabında bekletip servis edin.