Sevmeyenler bile aşık olacak! Lahanayı bir de böyle deneyin: Meğer lezzetinin sırrı bu adımdaymış...

Lahana, yemeklerin yanında sunulan klasik bir sebze olsa da, pek çok kişi bu sebzeyi pek sevmez. Ancak ünlü beslenme ve yemek uzmanı Laura Fuentes, lahana sevenleri ve sevmeyenleri bile mutlu edecek basit ama etkili bir tarif paylaştı. Fuentes'in önerisi, lahana severlerin göz ardı edemeyeceği bir "sır" içeriyor: sirke.

Laura Fuentes, sote edilmiş lahana tarifinin, bu sebzeyi sadece haşlayarak veya buharda pişirerek elde edilemeyecek kadar lezzetli bir hâle getirdiğini belirtiyor. Sote işlemi, yani sebzeyi az yağ ile tavada hafifçe kavurmak, lahana için özel bir tat ve doku kazandırıyor. Fuentes, bu yöntemin sebzenin doğal tadını öne çıkardığını ve ekstra yağ ekleme ihtiyacını azalttığını ifade ediyor.

SIR MALZEME: SİRKE

Fuentes'e göre lahana hazırlarken lezzeti artıran ve karamelize tadını öne çıkaran malzeme, az miktarda sirke. Bu yöntemle, lahana hem hafif hem de zengin aromalı bir yan yemek hâline geliyor. Uzman, sirkenin miktarının da çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece yarım yemek kaşığı yeterli. Çok fazla kullanmanıza gerek yok," diyor.

Sirke, lahana piştikten sonra ekleniyor ve sebzenin tavadaki lezzetini bir dakika kadar sote ederek pekiştiriyor. Bu küçük dokunuş, yemeği sadece daha aromatik hâle getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir yöntemle ekstra yağ kullanımını da engelliyor.

KOLAY VE LEZZETLİ LAHANA TARİFİ

Fuentes'in paylaştığı tarif oldukça basit. Malzemeler arasında bir yemek kaşığı zeytinyağı, iki diş sarımsak, bir adet ince doğranmış lahana, bir çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber ve yarım yemek kaşığı sirke bulunuyor.

Hazırlık aşamaları ise şöyle: Önce geniş bir tavada zeytinyağı ısıtılıyor ve sarımsak bir dakika boyunca kahverengileşene kadar kavruluyor. Ardından doğranmış lahana ekleniyor ve üç dakika kadar pişiriliyor. Tuz ve karabiberle tatlandırılan sebze, beş dakika daha pişirilerek yumuşak ve hafif karamelize hâle getiriliyor. Son olarak, sirke ekleniyor ve bir dakika daha tavada sote edildikten sonra yemek servise hazır hâle geliyor.

OKUYUCULARDAN VE YEMEK BLOGU TAKİPÇİLERİNDEN BÜYÜK BEĞENİ

Tarif, yemek bloglarında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Lahanayı artık çok seviyorum, bu tarif harika!" ve "Çok kolay ve lezzetli bir yan yemek, kesinlikle tekrar yapacağım," gibi yorumlarla tarifin başarısını övdü.

Bu tarif, hem pratik hem de lezzetli bir yan yemek arayanlar için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Lahana sevmeyenler bile, sirke dokunuşuyla elde edilen karamelize lezzeti tattıktan sonra bu sebzeye farklı bir bakış açısı kazanabilir.