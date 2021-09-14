Sushi nerenin yemeği? Sushi aslen hangi ülkenin yemeğidir?

Sushi deyince yüzünü buruşturanlar da var, çok beğenerek tüketenler de var. Japonya'nın en meşhur yemeklerinden biri olan sushi dünya genelinde de büyük ilgi gören ve yenen yemekler arasında. İşte, sushi hakkında tüm merak edilenler…

SUSHİ NERENİN YEMEĞİ?

Sushi Uzakdoğu ülkeleri genelinde tüketilen balık, pirinç ve çeşitli sebzelerin bir araya getirilmesi ile elde edilen bir tür yöresel yemektir. Japon mutfağına ait bir lezzet olan sushi yemeğinin farklı farklı çeşitleri vardır. Çiraşizuşi, İnarizuşi, Makizuş, Nigirizuşi, Oşizuşi ve Batı-stili sushi farklı türdeki sushi'lerdir.

SUSHİ HANGİ ÜLKENİN YEMEĞİ?

Sushi, kendine özgü pirincin pişirilip ardından pirinç sikesi, şeker ve tuz ile sentezlenip pilavın içine veya üstüne deniz mahsullerinin ve sebzelerin eklenmesiyle elde edilen bir Japon yemeğidir. Japonya'ya ait olan bu spesiyalite tüm Uzakdoğu bölgesinde severek yenilen bir yemektir.

SUSHİ ÇİĞ BALIK MI?

Sushi hakkında en çok merak edilen şey sushinin çiğ balık olup olmadığıdır. Deniz mahsülleri kullanılarak yapılan sushi için balığın hep çiğ olarak kullanıldığını söylemek yanlış olur. Sushi pek çok farklı şekilde sunulmaktadır. Pişirilmiş olarak da sunulabilen sushiler vardır. Çiğ olarak sunulan sushi yemeğine ise "sashimi "adı verilmektedir.

SUSHİ'NİN İÇİNDEKİLER

Sushi'nin pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Sushi'nin içerisinde pirinç, pirinç sirkesi, şeker, tuz, balık, balık dışındaki deniz mahsülleri ve sebzeler bulunmaktadır.