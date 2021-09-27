Taco nerenin yemeği? Taco hangi ülkeye özgü bir yemektir?

Ülkemizde de farklı şekillerde denenen bir lezzet olan taco dünyada da adını duyurmuş yöresel lezzetlerden biridir. Yapımı kolay ve aynı zamanda sevilen bir tat olan taco hakkında tüm merak edilenler…

TACO NERENİN YEMEĞİ?

Taco, tortilla ekmeği içerisine eklenen malzemelerle elde edilen bir yemektir. Farklı şekillerde yapılabilen taconun yapımında tortilla, et, peynir ve farklı sebzeler kullanılmaktadır. Geleneksel bir Meksika yemeği olan taco, elle yenilen bir yemektir. Taco yemeğine ismini verenler ise İspanyollardır.

TACO HANGİ ÜLKEYE ÖZGÜ?

Taco Meksika mutfağına özgü bir yemektir. Meksika'da Avrupalıların gelişinden önce tüketilmeye başlanan bir yiyecek olan taco pek çok farklı şekilde yapılmaktadır.

TACO HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?

Taco yemeğinde kullanılan ana malzemeler; tortilla, et, peynir ve sebze çeşitleridir. Bunlar dışında salça, barbunya, maydanoz, domates, soğan, tavuk veya kıyma ve baharat çeşitleri de taco yapımında kullanılmaktadır.

TACO'NUN İÇİNDE NELER VAR?

Taco'nun içerisinde tortilla ekmeği, et ya da kıyma, peynir, isteğe bağlı çeşitli sebzeleri baharat türleri bulunmaktadır. Taco'nun pek çok farklı yapımı vardır. Bundan dolayı malzemeler isteğe bağlı değişiklik gösterebilmektedir.