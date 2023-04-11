Tantuni Neyden Yapılır? Orijinal Tantuni Hangi Etten ve Dananın Neresinden Yapılır?

Mersin'e has yemeklerden biri de tantunidir. tantuni neyden yapılır, sorusuna dana eti veya tavuk etinden yapılabileceği yanıtını veririz. Tantuni hangi etten yapılır, dediğimizde et tantuninin dana etinden yapıldığını öğreniriz. Tavuk Tantuni hangi etten yapılır, dediğimizde ise tavuğun bonfile kısmından yapıldığını öğreniriz. Orijinal Tantuni dananın neresinden yapılır, sorusuna ilk yapılan tantuninin dananın ciğer takımından yapılır yanıtını veririz.

Tantuni Neyden Yapılır?

Tantuni, Mersin'e özgü lavaşa sarılmış bir dürüm çeşididir. Tantuni, sotelenen etlerin çoğunlukla kuyruk yağ ilavesiyle sacda pişirilmesiyle hazırlanır. Tantuni isminin bakır tavaya vurulan kaşığın çıkardığı sesten geldiği, modern tantuniyi ilk yapmaya başlayan kişi olduğu iddia edilen Mehmet Acı'nın müşteri çekmek için bulduğu bir slogan olduğu, "Tantuni" diye çağrılan "Tanta Ahmet" lakaplı Mersinli bir hamamcının bayramlarda akciğerleri sacda kavurarak satması ile üretilen bir yemektir. Yöresel isimleri farklılık gösterir. Sokum, dürüm ya da çomaş gibi isimlerle de bilinir.

Tantuni birçok arklı şekilde yapılabilir. Tantuni çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İlk yapılan ciğer takım tantuni

Bitek tantuni

Kuzu tantuni

Tavuk tantuni

Yoğurtlu bitek tantuni

Yoğurtlu kuzu tantuni

Yoğurtlu tavuk tantuni

Orijinal Tantuni Hangi Etten ve Dananın Neresinden Yapılır?

Orijinal tantuni etin içine kuyruk yağ katılarak yapılır. Tantuni yapılacak et dananın bonfile kısmının üzerinde yer alan kontrfile kısmından alınır. Tantuni için gerekli malzemeler şunlardır:

1 kg Dana Antrikot

3 Adet Orta Boy Kuru Soğan

Yarım Demet Maydanoz

Kırmızı Toz Biber

Yağ (Tereyağı, Zeytin Yağı, Kuyruk Yağı vd.)

Su

Lavaş

Tantuni hazırlanışı: et suyunu çekinceye kadar haşlanır. Haşlanan et içerisine kuyruk yağ koyularak kızartılır. Açık ekmeğin içine soğanlar doğranarak koyulur. Tercihe göre şekli değişebilir fakat genellikle ince yarım ay şeklinde doğranır. Yarım demet maydanoz güzelce yıkandıktan sonra ince ince doğranarak ekmeğin içine koyulur. Domatesler küçük küpler halinde doğranır ve ekmeğe koyulduktan sonra kızarmış etler ekmeğin arasına alınır en son kırmızı toz biber veya kırmızı pul biber eklenerek yemeğe hazır hale gelir. Servis edilirken limon, acı biber veya biber turşusu yanında verilebilir.