Tavuğun Yanına Ne Gider? Haşlanmış ve Fırında Tavuğun Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Meze Gider?

Özellikle birçok tavuk yemeği tavuğun göğüs kısmı ile yapılır. Tavuğun yanına ne gider, sorusu tavukla yemek yapacağımız zaman sıkça aklımıza gelir. Tavuğunun nasıl pişirildiği de yanına yapılacak yemekleri de değiştirir. Tavuğu fırında pişireceksek fırında tavuğun yanına ne gider, sorusunu düşünürüz. Tavuk yemeğinin yanına ne yakışır, dediğimizde en çok pirinç pilavı ve mercimek çorbası yapıldığını görürüz. Haşlanmış tavuğun yanına ne yapılır, dediğimizde ise mevsim salatanın da yanında iyi gittiğini düşünürüz.

Tavuğun Yanına Ne Gider?

Tavuk tam bir protein deposudur. Tavuk yemeğini ana yemek olarak da ara sıcak olarak da yapılır. Beyaz et ile arası iyi olanlar tavuk eti tüketmektedir. Tavuk yemeği genellikle tek başına yapına yapılmaz. Yanına tavuğu tamamlayacak bir lezzet gerekir. Tavuk ana yemek ise yanına çorba, pilav, makarna veya salata yapılabilir. Her türlü tavuk yemeğinin yanına tane tane yaptığınız güzel pilav çok yakışacaktır. Tavuğun yanına yapılacak pilav çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Sade pirinç pilavı

Sebzeli pirinç pilavı

Şehriye pilavı

Bulgur pilavı

Sebzeli bulgur pilavı

Pilav tüketmek yerine tavuk yemeklerinin yanında makarna tüketmeyi sevenler için makarna çeşitlerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

Sade makarna

Salçalı makarna

Pesto soslu Makarna

Köri soslu makarna

Mantarlı Kremalı Spagetti

Haşlanmış ve Fırında Tavuğun Yanına Ne Yapılır?

Tavuk yemekleri biber, domates ve soğanla zenginleştirilir. Tavuk yemekleri yaparken haşlamak ve fırında pişirmek ekstra lezzet vereceğini görürüz. Tavuk yemeğimizin lezzetine lezzet katmak için yanına başka lezzetler eklemek isteriz. Tavuk yemeğinin yanına yakışan salataları şu şekilde sıralayabiliriz:

Çoban salata

Patlıcan salatası

Karnabahar salatası

Mevsim salatası

Hangi Çorba ve Meze Gider?

İster sulu yemek olarak tencerede, ister fırında ve ister kızartma olarak. Tavuk yemeklerin yanına hangi çorbalar yakışır diye düşünüyorsanız tavuk yemeğinin yanına gidebilecek çorba çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Mercimek çorbası

Ezogelin çorbası

Yoğurt çorbası (yayla çorbası olarak da bilinir)

Tarhana çorbası

Sebze çorbası

Yeşil mercimek çorbası

Şehriye çorbası

Kremalı mantar çorbası

Tavuk yemeklerinin yanına hafif aperatif bir şeyler daha yapmayı düşünebilirsiniz. Tavuk yemeğinin yanına yapılabilecek meze çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Babagannuş

Patates Püresi

Fırında Kaşarlı Mantar

Kol böreği

Kısır

Şakşuka

Haydari

Közlenmiş kapya biber salatası

Barbunya pilaki

Fasulye pilaki

Havuç tarotor

Patlıcan ezmesi

Cacık

Mücver

Seçenekler arasında hangisinin iyi gideceğine karar veremeyebiliriz. Tavuk yemeklerini bir menüde birleştirmek istersek menülerimizi şu şekilde hazırlayabiliriz: