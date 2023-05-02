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Tavuğun Yanına Ne Gider? Haşlanmış ve Fırında Tavuğun Yanına Ne Yapılır, Hangi Çorba ve Meze Gider?

Beyaz et sofralarımızın vazgeçilmezlerinin başlarında gelir. Tavuk etiyle yapılacak onlarca yemek vardır. Akşam yemeği için tavuk yapmayı düşünüyorsanız tavuğun yanına ne gider diye düşünürsünüz. Fırında tavuğun yanına ne gider, dediğimizde genellikle pilav ve çorba yapıldığını görürüz. Tavuk yemeğinin yanına ne yakışır, sorusuna tavuğu ne şekilde pişirdiğinize göre yanıt verilebilir. Haşlanmış tavuğun yanına ne yapılır, dediğimizde genellikle salata türlerinin çok yakıştığını görürüz.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:23
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TAVUĞUN YANINA NE GİDER? HAŞLANMIŞ VE FIRINDA TAVUĞUN YANINA NE YAPILIR, HANGİ ÇORBA VE MEZE GİDER?

Özellikle birçok tavuk yemeği tavuğun göğüs kısmı ile yapılır. Tavuğun yanına ne gider, sorusu tavukla yemek yapacağımız zaman sıkça aklımıza gelir. Tavuğunun nasıl pişirildiği de yanına yapılacak yemekleri de değiştirir. Tavuğu fırında pişireceksek fırında tavuğun yanına ne gider, sorusunu düşünürüz. Tavuk yemeğinin yanına ne yakışır, dediğimizde en çok pirinç pilavı ve mercimek çorbası yapıldığını görürüz. Haşlanmış tavuğun yanına ne yapılır, dediğimizde ise mevsim salatanın da yanında iyi gittiğini düşünürüz.

Tavuğun Yanına Ne Gider?

Tavuk tam bir protein deposudur. Tavuk yemeğini ana yemek olarak da ara sıcak olarak da yapılır. Beyaz et ile arası iyi olanlar tavuk eti tüketmektedir. Tavuk yemeği genellikle tek başına yapına yapılmaz. Yanına tavuğu tamamlayacak bir lezzet gerekir. Tavuk ana yemek ise yanına çorba, pilav, makarna veya salata yapılabilir. Her türlü tavuk yemeğinin yanına tane tane yaptığınız güzel pilav çok yakışacaktır. Tavuğun yanına yapılacak pilav çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sade pirinç pilavı
  • Sebzeli pirinç pilavı
  • Şehriye pilavı
  • Bulgur pilavı
  • Sebzeli bulgur pilavı

Pilav tüketmek yerine tavuk yemeklerinin yanında makarna tüketmeyi sevenler için makarna çeşitlerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sade makarna
  • Salçalı makarna
  • Pesto soslu Makarna
  • Köri soslu makarna
  • Mantarlı Kremalı Spagetti

Haşlanmış ve Fırında Tavuğun Yanına Ne Yapılır?

Tavuk yemekleri biber, domates ve soğanla zenginleştirilir. Tavuk yemekleri yaparken haşlamak ve fırında pişirmek ekstra lezzet vereceğini görürüz. Tavuk yemeğimizin lezzetine lezzet katmak için yanına başka lezzetler eklemek isteriz. Tavuk yemeğinin yanına yakışan salataları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çoban salata
  • Patlıcan salatası
  • Karnabahar salatası
  • Mevsim salatası

Hangi Çorba ve Meze Gider?

İster sulu yemek olarak tencerede, ister fırında ve ister kızartma olarak. Tavuk yemeklerin yanına hangi çorbalar yakışır diye düşünüyorsanız tavuk yemeğinin yanına gidebilecek çorba çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mercimek çorbası
  • Ezogelin çorbası
  • Yoğurt çorbası (yayla çorbası olarak da bilinir)
  • Tarhana çorbası
  • Sebze çorbası
  • Yeşil mercimek çorbası
  • Şehriye çorbası
  • Kremalı mantar çorbası

Tavuk yemeklerinin yanına hafif aperatif bir şeyler daha yapmayı düşünebilirsiniz. Tavuk yemeğinin yanına yapılabilecek meze çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Babagannuş
  • Patates Püresi
  • Fırında Kaşarlı Mantar
  • Kol böreği
  • Kısır
  • Şakşuka
  • Haydari
  • Közlenmiş kapya biber salatası
  • Barbunya pilaki
  • Fasulye pilaki
  • Havuç tarotor
  • Patlıcan ezmesi
  • Cacık
  • Mücver

Seçenekler arasında hangisinin iyi gideceğine karar veremeyebiliriz. Tavuk yemeklerini bir menüde birleştirmek istersek menülerimizi şu şekilde hazırlayabiliriz:

  • Şehriye Çorbası, Tavuk Sote, Pirinç Pilavı, Mevsim Salata, İrmik Helvası
  • Ezogelin Çorbası, Fırında Patatesli Tavuk, Pesto Soslu Makarna, Çoban Salata, Kazandibi
  • Pirinçli Yoğurt Çorbası, Sebzeli Soslu Tavuk Yemeği, Bulgur Pilavı, Bulut Tatlısı
  • Yalancı Tarhana Çorbası, Sebzeli Soslu Tavuk Yemeği, Mısırlı Pilav, Çikolatalı İrmik Helvası

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