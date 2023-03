Tavuk Göğsünden Neler Yapılır? Didiklenmiş, Haşlanmış Tavukla Ne Yapılır

Tavuk eti ile yapılacak onlarca yemek için tavuk göğsünden neler yapılır sorusu akıllara gelir. Tavuk eti ile yapılabilecek onlarca yemek çeşidi var. Özellikle birçok tavuk yemeği tavuğun göğüs kısmı ile yapılır. Tavuk göğsü didiklenmiş şekilde servis edildiği de olur. Didiklenmiş tavuk göğsü ile ne yapılır, sorusuna çorbadan salataya birçok yemek çeşidine ulaşabiliriz. Haşlanmış tavukla ne yapılır, sorusuna ise tavukla yapacağımız hemen her yemek için tavuğun önce haşlanması gerektiği yanıtını veririz.

Tavuk Etinden Neler Yapılır?

Beyaz etin sultanı tavuk eti ile yapılacak onlarca yemek yapılır. Bu yemekler her yörenin kendine özgü yemekleri olarak dünyaya yayılmıştır. Tavuk etinin but, kelebek, göğüs, kanat veya ciğer gibi birçok yerinden yemekler yapılır. Kanat ve kelebek çeşitleri genellikle mangalda veya fırında piştiğinde lezzetleri sizin için vazgeçilmez olacaktır. But ise genellikle kızartılarak yenilir. Tavuğun ciğeri ile yapılan Arnavut ciğeri yemeği ise dillere destandır.

Sofralarımızın vazgeçilmezi tavuk etinin faydalarını şu şekildedir:

Besin içeriği çok değerlidir.

Proteinleri yüksek biyolojik değere sahiptir. Az doymuş yağ içerir. B vitamini kaynağıdır.

Kolay sindirilebilir protein kaynağıdır. Vücuda amino asit desteği büyüktür.

Kilo yönetimini sağlar.

Kalp sağlığı için iyidir. Kolesterolü kötü yönde etkilemez.

Hamilelikte iyi bir besin kaynağıdır. Annenin ve bebeğin sağlığını iyi yönde etkiler.

Bağışıklık sistemi ve cilt sağlığını içerisindeki çinko sayesinde dengeler ve korur.

Doğurganlık için iyidir. Sperm ve yumurta kalitesini arttırır.

Ruh halini iyileştirebilir. Beynimizdeki serotonin hormonunun artmasını sağlar.

Kas-iskelet sistemi sağlığını içerisindeki fosfor, kalsiyum ve proteinle olumlu yönde etkiler.

Tiroid fonksiyonunu içerisindeki bakır, krom, fosfor ve selenyum ile iyileştirebilir.

Tavuk Göğsünden Neler Yapılır?

Kırmızı et ve sebze yemekleri tüketmek ne kadar sağlıklı ise tavuk eti tüketmekte o kadar sağlıklıdır. Tavuğun göğüs kısmı ile yapılan yemekler en fazla tercih edilendir. Tavuk göğsü ile yapılan onlarca yemek çeşidinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Soslu Tavuk Göğsü

Köri Soslu Tavuk

Balzamik Soslu Tavuk

Soya Soslu Tavuk

Tavuklu Sultan Kebabı

Tavuk Tantuni

Ispanak Yatağında Çıtır Tavuk

Tavuklu Çökertme Kebabı

Çıtır Tavuk

Tavuklu Arap Tava

Tavuk Dürüm

Tavuk Sote

Şinitzel

Izgara Tavuk Bonfile

Kekik Soslu Tavuk

Tavuk Beyti

Tavuklu Yufka Mantı

Beşamel Soslu Patatesli Tavuk

Tavuklu Hünkârbeğendi

Tavuk Burger

Tavuklu Zade Kebabı

Didiklenmiş Tavukla Ne Yapılır?

Tavuk etini sadece ana yemeklerde değil salataların içinde de görmeye alıştık. Sofralarımızı zenginleştiren salatalara daha da zenginlik katan tavuk eti genellikle didiklenerek kullanılır. Didiklenmiş tavuk, tavuk eti haşlandıktan sonra tel tel ayrılarak elde edilir. Didiklenmiş tavuk ile salatalardan başka bir de çorbalarımızı da yaparız. Didiklenmiş tavuk ile yapılan bazı yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Terbiyeli Tavuk Çorbası

Tavuklu Pilav

Yoğurtlu Tavuk Salatası

Tavuklu Kuskus Salatası

Kremalı Tavuk Çorbası

Çerkez Tavuğu

Soya Soslu Tavuklu Makarna

Tavuklu Taze Fasulye Salatası

Muradiye Çorbası

Arap Aşı Çorbası

Tavuklu Yoğurtlu Mercimek Salatası

Gülüklü Çorbası

Tavuklu Ekşili Köfte

Haşlanmış Tavukla Ne Yapılır?

Sağlık açısından tavuk etinin haşlanarak tüketilmesi en doğru seçimdir. Tavuk eti neredeyse tüm yemekler yapılırken ilk önce haşlanır. Sadece haşlanarak yapılan tavuk haşlama yemeğinden ziyade ilk etabının haşlanması ile yapılan yemekler de vardır. Haşlanmış tavuk ile yapılan yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz: