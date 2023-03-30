Tavuk Göğsünden Neler Yapılır? Didiklenmiş, Haşlanmış Tavukla Ne Yapılır

Tavuk eti ile yapılacak onlarca yemek için tavuk göğsünden neler yapılır sorusu akıllara gelir. Tavuk eti ile yapılabilecek onlarca yemek çeşidi var. Özellikle birçok tavuk yemeği tavuğun göğüs kısmı ile yapılır. Tavuk göğsü didiklenmiş şekilde servis edildiği de olur. Didiklenmiş tavuk göğsü ile ne yapılır, sorusuna çorbadan salataya birçok yemek çeşidine ulaşabiliriz. Haşlanmış tavukla ne yapılır, sorusuna ise tavukla yapacağımız hemen her yemek için tavuğun önce haşlanması gerektiği yanıtını veririz.
Beyaz etin sultanı tavuk eti ile yapılacak onlarca yemek yapılır. Bu yemekler her yörenin kendine özgü yemekleri olarak dünyaya yayılmıştır. Tavuk etinin but, kelebek, göğüs, kanat veya ciğer gibi birçok yerinden yemekler yapılır. Kanat ve kelebek çeşitleri genellikle mangalda veya fırında piştiğinde lezzetleri sizin için vazgeçilmez olacaktır. But ise genellikle kızartılarak yenilir. Tavuğun ciğeri ile yapılan Arnavut ciğeri yemeği ise dillere destandır.
Sofralarımızın vazgeçilmezi tavuk etinin faydalarını şu şekildedir:
Kırmızı et ve sebze yemekleri tüketmek ne kadar sağlıklı ise tavuk eti tüketmekte o kadar sağlıklıdır. Tavuğun göğüs kısmı ile yapılan yemekler en fazla tercih edilendir. Tavuk göğsü ile yapılan onlarca yemek çeşidinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Tavuk etini sadece ana yemeklerde değil salataların içinde de görmeye alıştık. Sofralarımızı zenginleştiren salatalara daha da zenginlik katan tavuk eti genellikle didiklenerek kullanılır. Didiklenmiş tavuk, tavuk eti haşlandıktan sonra tel tel ayrılarak elde edilir. Didiklenmiş tavuk ile salatalardan başka bir de çorbalarımızı da yaparız. Didiklenmiş tavuk ile yapılan bazı yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz.
Sağlık açısından tavuk etinin haşlanarak tüketilmesi en doğru seçimdir. Tavuk eti neredeyse tüm yemekler yapılırken ilk önce haşlanır. Sadece haşlanarak yapılan tavuk haşlama yemeğinden ziyade ilk etabının haşlanması ile yapılan yemekler de vardır. Haşlanmış tavuk ile yapılan yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz: