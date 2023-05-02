Tavuk Kaç Dakikada Haşlanır? Tencerede ve Düdüklüde Bütün Tavuk Göğsü ve But Kaç Dakika Haşlanır?

Küçük veya büyük boy olması, tavuk kaç dakikada haşlanır sorusunun yanıtını belirler. Tavuk haşlama suyu sıcak mı soğuk mu diyenlerin kesinlikle soğuk su kullanmaları gerekir. Ayrıca kaynadıkça su azaldığından dolayı mutlaka takviye yapmak gerekir. Tavuk but kaç dakikada haşlanır diye araştıranların dikkat etmesi gereken husus, fazla haşlamamak için süreyi takip etmektir. Tavuk göğsü kaç dakikada haşlanır ve nasıl haşlanır. İşte merak edilenler…

Tavuk Kaç Dakikada Haşlanır?

Bütün veya parça olarak tavuk haşlayacak olanların dikkat etmesi gerekenler bulunur. İlk olarak, tavuk eğer buzlukta duruyorsa çözülmesi için birkaç saat önceden çıkarılmalı ve oda sıcaklığında bekletilmelidir. Temizlerken kan, kir, tüy veya toz gibi maddelerden arındığından emin olunmalıdır. Bu yüzden birkaç kere yıkamak gerekebilir. Bütün tavuğu temizlemek, but veya göğse göre biraz daha zor olabilir. Bundan dolayı içi mutlaka kontrol edilmelidir. Daha sonra tavuk, sığacağı büyüklükte bir tencereye aktarılmalıdır. Üzerini geçecek şekilde soğuk su eklenmelidir. Kaynar su kullanılması tavsiye edilmez, çünkü etin kararmasına neden olur. Kapağını kapattıktan sonra orta ateşte kaynamaya bırakılmalıdır.

Haşlanma süresi, tavuğun etinin türüne göre değişebilir. Piliçler kısa sürede pişerken, yaşlı olan tavuklar için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilir. Ancak ortalama olarak 40 veya 50 dakikada haşlamak mümkündür. Tavuk veya parçalarını bir gün önceden süt, yoğurt, yoğurt suyu veya kefir içinde bekletmek ise yumuşattığı için çabuk pişmesini sağlar.

Tavuk Haşlama Nasıl Yapılır?

Terbiyeli tavuk haşlamanın nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak edilir. Bu tarif için gereken malzemeler arasında aşağıdakiler yer alır.

Tavuk baget (7-8 adet)

3 adet orta boy patates

9-10 tane arpacık soğan

1 adet havuç

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için:

1 yemek kaşığı un

1 limon suyu

1 su bardağı su

Tavuk bagetlerini suda iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyin, üzerini geçecek şekilde su koyun ve haşlanana dek pişirin.

Öte yandan farklı bir tencerede soğan ile sarımsakları yağda soteleyin.

Dilimlenmiş havuçlar ile patatesleri ilave edin ve bir süre bu şekilde karıştırarak pişirin.

Haşlanan bagetleri de ekledikten sonra tuz ve karabiberi dökün.

Daha sonra diğer tenceredeki tavuk suyunu ilave edin.

Terbiyesi için bir bardak tavuk suyu, limon suyu ve unu karıştırın.

Karışımı tencereye dökün, hızlıca karıştırın ve 1-2 dakika daha orta ateşte pişirdikten sonra altını kapatın.