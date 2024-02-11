Tavuk pişirirken sosuna bir kaşık ekleyin! Mangal tadında lezzetin anahtar baharatı…

Sosunuz hazır olduğunda, tavuk parçalarınızı marinasyon kabına yerleştirin ve sosu tavukların üzerine dökün. Tavuk parçalarınızı iyice sosla kaplayın ve kapaklı bir kapak veya streç filmle kapatarak buzdolabında en az bir saat bekletin. Daha uzun bir marine süresi tavuğun daha fazla lezzet almasını sağlayacaktır, bu yüzden mümkünse marinasyon süresini uzatın.

Tavuklarınız marine olduktan sonra tavada her bir tarafı yaklaşık 6-8 dakika olacak şekilde pişirin. Tavuklar pişerken, marinasyon sosunu düzenli aralıklarla fırça yardımıyla tavukların üzerine sürün. Bu, tavukların dış kısımlarının karamelize olmasını sağlayacak ve daha fazla lezzet katacaktır.

Tavuklarınız piştikten sonra, sıcak servis yapın ve yanında ekstra sos veya limon dilimleri ile servis edin. Mangal tadında lezzet dolu bir yemek için bu soslu tavuk tarifini deneyin ve misafirlerinizi veya ailenizi etkileyin!

TAVUKLARA MANGAL TADINI VEREBİLECEK SEÇENEKLER

Köri: Tavuk yemeğine mangal tadı vermek için köri harika bir seçenektir. Baharatlı bir lezzet katar ve tavuğun tadını zenginleştirir.

Kırmızı biber: Tavuk sosuna biraz kırmızı biber eklemek, mangal tadı ve hafif acılık sağlar.