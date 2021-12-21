Tüm püf noktaları burada! Mantar nasıl temizlenir?

Sizlerin de aklında mantarın nasıl temizlenmesi ile ilgili birçok soru işareti bulunuyorsa bu yazı tam da sizin için. Mantar seçimini her ne kadar doğru yapsanız da doğru temizlenmeyen mantarlar, sonucunda lezzetsiz ve iyi pişmemiş bir yemekle sonuçlanabilir. İşte tüm bu riskleri ortadan kaldıracak püf noktaları…

EN BÜYÜK SORU: MANTARLAR YIKANMALI MI?

Mantarlar, mutfaklarımıza girdiği andan itibaren nasıl bir temizlik sürecinden geçeceği konusu, büyük bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Birçok kişinin yıkanması gerektiği düşündüğü mantarların aslında su ile temas etmemesi gerekiyor. Bunun sebebi ise mantarların süngere benzeyen yapısı nedeniyle aslında suyu içine hapsetmesi. Bu nedenle dış yüzeyinde bulunan zararlı kalıntılar, bakteriler su ile birlikte içine nüfuz ederek aslında mantarı çok daha tehlikeli hale getirebilir. Bu nedenle mantarları hazırlama sürecinde yıkamamakta fayda var.

PEKİ NASIL TEMİZLENMELİ?

Mantarları temizlemenin en iyi yöntemi; kuru bir bez veya havlu kağıt kullanmak. Mantarların üzerinde bulunan kir, toz veya gübre kalıntılarını silerek temizleyebilirsiniz. Üstelik her mantar için farklı kağıt havlu kullanarak hiçbir mantardaki kirin diğerine geçmesini de önleyebilirsiniz. Bu sayede en temiz mantarları yemeklerinizde çok daha rahat kullanabilmiş olursunuz.

Bir diğer yöntem ise zarlarını temizlemek. İnce uçlu bir bıçak yardımıyla mantarların siyah kısımlarından itibaren soyacağınız zarlar sayesinde kalıntıları ortadan kaldırabilirsiniz. Ardından zarlarını temizlediğiniz mantarları temiz bir kağıt havlu veya temiz bir bezle son aşamada tekrar silerek iyice temizlemiş olursunuz.