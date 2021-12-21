Tüm püf noktaları burada! Mantar nasıl temizlenir?

Sizlerin de aklında mantarın nasıl temizlenmesi ile ilgili birçok soru işareti bulunuyorsa bu yazı tam da sizin için. Mantar seçimini her ne kadar doğru yapsanız da doğru temizlenmeyen mantarlar, sonucunda lezzetsiz ve iyi pişmemiş bir yemekle sonuçlanabilir. İşte tüm bu riskleri ortadan kaldıracak püf noktaları…
EN BÜYÜK SORU: MANTARLAR YIKANMALI MI?
Mantarlar, mutfaklarımıza girdiği andan itibaren nasıl bir temizlik sürecinden geçeceği konusu, büyük bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Birçok kişinin yıkanması gerektiği düşündüğü mantarların aslında su ile temas etmemesi gerekiyor. Bunun sebebi ise mantarların süngere benzeyen yapısı nedeniyle aslında suyu içine hapsetmesi. Bu nedenle dış yüzeyinde bulunan zararlı kalıntılar, bakteriler su ile birlikte içine nüfuz ederek aslında mantarı çok daha tehlikeli hale getirebilir. Bu nedenle mantarları hazırlama sürecinde yıkamamakta fayda var.
PEKİ NASIL TEMİZLENMELİ?
Mantarları temizlemenin en iyi yöntemi; kuru bir bez veya havlu kağıt kullanmak. Mantarların üzerinde bulunan kir, toz veya gübre kalıntılarını silerek temizleyebilirsiniz. Üstelik her mantar için farklı kağıt havlu kullanarak hiçbir mantardaki kirin diğerine geçmesini de önleyebilirsiniz. Bu sayede en temiz mantarları yemeklerinizde çok daha rahat kullanabilmiş olursunuz.
Bir diğer yöntem ise zarlarını temizlemek. İnce uçlu bir bıçak yardımıyla mantarların siyah kısımlarından itibaren soyacağınız zarlar sayesinde kalıntıları ortadan kaldırabilirsiniz. Ardından zarlarını temizlediğiniz mantarları temiz bir kağıt havlu veya temiz bir bezle son aşamada tekrar silerek iyice temizlemiş olursunuz.
FIRÇALARI ÇIKARIN!
Bir diğer temizleme yöntemi ise; diş fırçaları. Eğer bulabilirseniz sebze temizleme fırçalarını da kullanabilirsiniz. Fakat elinizde bu fırçalardan yoksa kullanılmamış, temiz bir diş fırçası ile mantarların dış yüzeyindeki kalıntılardan kurtulabilirsiniz. Böylece daha hızlı bir şekilde kısa sürede mantarları temizleyebilir, tüm kirlerinden kolayca arındırabilirsiniz.
EN KİRLİ MANTARLAR İÇİN ÇÖZÜM: SU VE LİMON
Her ne kadar su kullanılmaması için sıklıkla uyarılsa da "susuz yapamam" veya "çok kirli, başka yöntemi yok" diyenlerdenseniz, su ve limon karışımı kullanabilirsiniz. Sadece kullanacağınız mantarlar fazla kirliyse uygulayabileceğiniz bu yöntem sayesinde mantarlarınızın en temiz haline kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Öncelikle bir kaseye sıkılmış bir limonun suyunu alın ve kullanacağınız mantarların oranına bağlı olarak çok fazla olmayacak kadar suyu bu limon suyunun üzerine ekleyin. Bir süzgecin içine mantarları alın ve bu su dolu kabın içine batırıp çıkarın. Böylece çok fazla suya maruz kalmadan ve uzun süre suyla temas etmeden temizleyebilirsiniz. Önemli olan; mantarların çok fazla suyla temas etmemesi ve yeterince temizlenebilmesidir.
Bu işlemin ardından temiz bir bez veya kağıt havlu ile mantarları kurulayın. Böylece en iyi şekilde temizlenmiş ve yemeye hazır hale gelmiş olacaklardır.