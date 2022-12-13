Ustaların uyguladığı bu sır nohutun pamuk gibi pişmesini sağlıyor! Isladığınız nohuta sadece bir kaşık ekleyin...

Nohut, sağlığa birçok yararı bulunan baklagillerden biri oluyor. Birçok kişi nohut yemeği yaparken tam kıvamını tutturamayabiliyor. Bu besin yemeği yapıldığı gibi salatalar ve mezeler gibi farklı yemeklerde diğer besinlerle birlikte de kullanılır. Peki nohutun pamuk gibi olmasını sağlayacak yöntem nedir? İşte iyi bir nohut pişirmenin mucizevi sırrı…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:21 PAYLAŞ ABONE OL

Nohut beslenmesi, diyetinize sağlıklı bir destek sağlar. Sadece yarım bardak nohutta, günlük B5 ihtiyacınızın %52'sini, folat, E vitamini ve K vitamini dahil olmak üzere çeşitli B vitaminleri alırsınız. Nohut ayrıca demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve çinko açısından fazlasıyla zengindir. Peki iyi bir nohut pişirmenin adımları neler? Gelin birlikte bir bakalım.

1 ÇAY KAŞIĞI KARBONAT EKLEYİN Gerek vitamin değeri gerekse lezzetli ve bereketli bir öğün yaratması nedeniyle zor pişse de vazgeçemediğiniz lezzet nohutu çabuk pişirmenin ve yumuşacık yapmanın yolları bulunuyor. Eğer nohutun yumuşacık pamuk gibi olmasını istiyorsanız, İlk olarak nohudunuzun iyi olması gerekiyor.