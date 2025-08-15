Yorgun günlere şipşak akşam sofrası! Hem pratikliği hem lezzetiyle midenizi şenlendirecek

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şipşak bir davet sofrası hazırlamanın inceliklerini ele alıyoruz. Çok severek yaptığım sarımsaklı bir tavuk hazırladım. Yanında ise bol acılı bir spagetti ve bademli hafif bir tatlı var. Yemek yaparken zamandan tasarruf ederken, ailenize pratik ve lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında. Bakalım bugün sizler için hazırladığım lezzetleri beğenecek misiniz?