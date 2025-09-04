Yumuşacık kıvamıyla mest eden ev yapımı erişte tarifi! Lezzetiyle adeta baş döndürüyor

YAPILIŞI: Öncelikle sıvı karışımımızı hazırlıyoruz. Yumurtaları uygun bir kapta bir el çırpıcısı ile çırpın. Ardından süt ekleyin, iyice karışmasını sağlayın ve tuz ilave ederek bir-iki defa daha karıştırın. Unun yarısından fazlasını yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Bu havuza sıvı karışımı dökün ve kenarlardan un alarak, hamuru toparlamaya başlayın. Ele yapışmayan, biraz sert bir hamur elde edene kadar un ilavesiyle hamuru yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra, durulayıp suyunu sıktığınız nemli bir mutfak bezini hamurun üzerine örterek 1 saat süre ile dinlenmeye alın. Dinlenme süresinin sonu hamuru bıçakla kesip eşit büyüklükte iri bezelere ayırın ve yuvarlayıp un serptiğiniz bir tepsiye dizin, bezelerin üzerini nemli bir bez ile örtün.

YUFKALAR NEMLİ OLSUN

Genelde yumurta sayısı kadar beze olması idealdir. Bu aşamanın ardından yanınıza bir kap un alın ve açacağınız sofraya un serperek, bezelerinizi bir bir açmaya başlayın. Evinizin geniş ve havadar bir alanına temiz çarşaflar veya sofra bezleri yayın. Açtığınız yufkaları oklava yardımıyla zarar vermeden bu alana serin. Yufkaların hiçbir kenarının birbirinin üstüne gelmemesine özen gösterin. Açma işlemi bittikten sonra yufkaları kuruması için beklemeye alın. Hava sıcaklığına göre kuruma süresi değişebilir, kolaylaştırmak için ara ara yufkaları zedelemeden alt üst edebilirsiniz. Kurumaya başlayan yufkaların yavaş yavaş kenarlarının kıvrılmaya başladığını göreceksiniz. Kesinlikle çok fazla kurutmamalısınız parçalanır ama çok yumuşak da olmamalı yoksa birbirine yapışır. Yani ne kırılacak kadar kuru, ne de yapışacak kadar ıslak olacak. Kesilebilecek ölçüde, hafifçe nemli kıvamda ise yufkalarımız hazır demektir. Kesme aşaması için; yufkalardan 2 adet alın ve üst üste koyun. Tam ortasından kesin ve kestiğiniz yarım parçanın birini, diğer yarının üzerine kapatın. (Yarım ay şeklinde dört parça üst üste olmuş olacak.) Ardından yufkaları, yaklaşık iki parmak genişliğinde, enine şeritler halinde kesin. Her bir şeridin, düz kenarını bir hizaya getirerek erişteleri kesmeye başlayın.