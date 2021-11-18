Yumuşamış turşulara son! En kıtır turşuyu yapabilmenin sırrı bu kavanozda

Hemen her evde dönemsel olarak yapılan turşular, herkes için belli püf noktaları içerse de aslında bazı yöntemler işe yaramayan sonuçlarla karşılaşmaya neden olabiliyor. Özellikle yumuşak bir turşu karşı karşıya kalma veya üzeri bulanan su gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu sorunları ortadan kaldırmanın birkaç püf noktası bulunuyor. İşte o ipuçları...

TURŞUNUN İÇERİSİNDE BULUNAN ÇÖZELTİ

Dünyanın birçok yerinde farklı şekilde yapılsa da Türkiye'de özellikle tuzlu ve sirkeli su içerisinde yapılan turşu, aynı zamanda birbirinden farklı yöntemleri de içerisinde barındırıyor. Özellikle cam bir kavanoz tercih etmeye özen gösterdiğiniz turşu yapımı sırasında doğru oranda sirke, tuz ve su karışımı ile en iyi turşuya ulaşabilirsiniz. Bu sayede sadece birkaç dakikada tüm turşuları kurabilirsiniz.

Buradaki en önemli nokta; tuz oranının en doğru şekilde ayarlanmasıdır. Tuzun az kullanılması veya çok fazla eklenmesi, turşunun hem yumuşamasına, erimesine neden olabilir, hem de yenilemeyecek düzeyde tuzlu veya tuzsuz olması ile sonuçlanabilir. Üstelik tuz oranının olması gerekenden az olması, birçok zararlı bakterinin üremesi için de uygun bir ortama neden olur. Sağlığınızı tehdit edebilecek bu durumdan uzak durabilmek için doğru oranlama önemlidir.