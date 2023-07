Aşırı sosyal medya kullanımından beynimiz artık ‘error’ veriyor

"İnternette vakit geçirdiğimiz içerikleri seçme kültürünü geliştirmemiz çok çok önemli. Bunun yanında mesela reels videoları, tik tok videoları gibi çok hızlı içerikten içeriğe zıpladığımız sosyal medya uygulamaları bizi bu konuda çok daha fazla etkiliyor. Benim burada kendi kullandığım yöntemlerden bir tanesi, ilgimi çekmeyen içerikleri çok hızlı geçerek ilgimi çeken bir içerik bulduğumda onu birden fazla kez tekrar izlemek ve daha sonra içeriği izledikten sonra o uygulamayı kapatıp cihazımı bir kenara bırakıp bir kalem ve defterle oradan aklımda kalan şeyleri not etmek ya da hissiyatıma, aklıma düşenleri not etmek şeklinde. Böyle yaptığım zaman hem orada ilgimi çeken konu zihnimde daha uzun süreli kalıyor, daha fazla üzerine uğraşabiliyorum hem de çoğu zaman bundan yeni fikirler, yeni yazılar bile çıkarttığım oluyor. Fakat tabii ki en önemlisi cihazları elimize aldığımızda, sosyal medya uygulamasını açtığımızda herhangi bir dijital uygulamayı açtığımızda o uygulamayı niye açtığımızı, cihazı niye elimize aldığımızı biliyorsak yani bilinçli ve iradi olarak o cihazı elimize alıyorsak burada çok fazla bir tehlike yok. Ama sadece vakit öldürmek, kendimizi oyalamak, can sıkıntımızı gidermek için bu tip cihaz ve uygulamalarla uğraşıyorsak maalesef çok uzun vadede sıkıntılara sebep olabiliyor. Bilinçli kullanım alışkanlığı geliştirelim, yoksa o cihazlara dokunmayalım. Onun yerine biraz modası geçmiş gibi gözüken kitap okumak, yürüyüş yapmak gibi özellikle de yakınımızdaki insanlarla sohbet etmek gibi alışkanlıkları hayatımıza yerleştirmeye çalışalım. Bunu temelde sağlık önlemi olarak da düşünebiliriz ama daha da önemlisi bu hayatı zihinsel ve bedensel olarak verimli yaşamak için bu veri ve enformasyon çağına gerçekten bir filtre koymamız lazım. Son olarak nasıl ağzımızdan girenlere beslenme olarak çok dikkat ediyorsak bizi rahatsız edebilecek zehirleyebilecek şeyleri yemiyorsak, kulağımızdan ve gözümüzden girene de aynı dikkati göstermemiz gerekli zira besinler bizi çok çabuk zehirlediği, etkilediği için ondan biraz çekiniyoruz. Ama gözümüzden, kulağımızdan girenler dijital olanlar da bizi maalesef uzun vadede yavaş yavaş zehirleyip işlevselliğimizi bozabiliyor o yüzden bu konuda ciddi bir kültür geliştirmekte fayda var."

"Dizi izlerken aynı anda Whatsapp mesajlarını kontrol etmek, iş toplantısındayken gizliden instagram akışını takip etmek, bilgisayarda yeni projeniz üzerinde çalışırken bir anda aklınıza gelen twit'i atmak için twitter'a girmek hiçbirimize uzak senaryolar değil. Günlük hayatımızda kendimizi her an benzer sahneler içerisinde bulabiliyoruz. İnsanoğlu yüzlerce yıl analog bilgiye maruz kaldı. Beynin yeni gelişmelere adaptasyonu için yeterli zamanı vardı. Beyin kendini yeniliklere adapte edebilir ama bu adaptasyon on yıllar bazen yüzyıllar alır. Dijital dönemle birlikte değişiklikler çok hızlandı, fakat beynimizin kendisini adapte edebilme süresi henüz değişmedi. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yeni gelişmelere ayak uydurmak zorunda. Bu da beynimizin aynı bilgisayar gibi arada 'hata' vermesine neden oluyor.""Ekim-2020'de Nature dergisinde yayımlanan bir çalışma, aynı anda birkaç medya aracının birlikte kullanılmasının beynimiz üzerindeki etkilerinin, dikkat ve hafızayı bozduğunu gözler önüne seriyor. Yaşları 18-26 arasında değişen herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık tanısı olmayan 80 katılımcı üzerinde yapılan çalışmada, önce bilgisayar ekranından bazı objeler gösteriliyor. Sonra gösterilen objeleri en çok hoşlarına giden ya da büyüklük gibi kategorilerle sınıflamaları isteniyor. On dakikalık bir aradan sonra katılımcılara içinde daha önce gösterilen objelerin de olduğu ama yeni objelerin de eklendiği seri tekrardan gösteriliyor. Hangilerini daha önceden sınıflandırdıklarını hatırlamaları isteniyor. O sırada katılımcıların yanıtları ve EEG ile beyin aktiviteleri kayıt ediliyor. Çalışmanın ilk bölümü tamamlandıktan sonra bir anket uygulanıyor.""Bu anketle katılımcıların gün içi eş zamanlı medya araçlarını kullanımları, dikkat süreleri, mind wandering denilen zihin gezinmesi olarak çevirebileceğimiz, aynı anda aklında birçok başıboş düşüncenin dolaşma durumu sorgulanıyor. Eş zamanlı medya araçları kullanımının, dikkat eksikliği ve hafıza problemleri ile ilişkili olduğu saptanıyor. Gösterilen objelerin yetersiz hatırlanması, geçmiş olayları hatırlama (epizodik hafıza) ile ilişkili EEG beyin aktivitesinin azalması, katılımcılarda bu durumu belirlemedeki kriterler olarak kullanılıyor. Daha önce yapılmış çalışmalarda eş zamanlı medya araçlarının kullanımının hafıza sorunlarına yol açabileceği gösterilmişti. Çalışmanın yürütücülerinden Stanford Üniversitesi araştırmacılarından Kevin Madore, yaptıkları çalışma ile bu hafıza sorunlarının nedeninin, sürdürülebilir dikkat fonksiyonundaki azalma olabileceğine dair kuvvetli kanıtlar elde ettiklerini belirtiyor."