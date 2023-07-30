Aşırı sosyal medya kullanımından beynimiz artık ‘error’ veriyor



10 ADIMDA HAFIZANIZI GÜÇLENDİRİN

Hafızayı güçlendirmek ve dikkat eksikliğini önlemek için aşağıda verdiğim 10 öneri, günlük yaşamınıza entegre ederek zihinsel performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir:

1. Sağlıklı Beslenme: Beyin fonksiyonları için gerekli olan vitaminler, mineraller ve omega-3 yağ asitlerini içeren bir beslenme düzeni takip edin. Meyve, sebze, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme, beyin sağlığı için önemlidir.

2. Dijital Detoks: Teknolojiyi akıllıca kullanın. Sürekli ekranlara maruz kalmak dikkat dağınıklığına neden olabilir. Sosyal medya ve dijital cihazlarla geçirilen süreyi kontrol altında tutun. Dijital cihazlarınızı belirli sürelerle kullanmaya çalışın ve uyku öncesi ekranlardan uzak durun. Dijital detoks yapmak, beyne dinlenme ve yeniden odaklanma fırsatı sağlar. Herkesin beyin yapısı ve yaşam tarzı farklıdır. Bu önerileri kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak uygulamak, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır. Eğer ciddi bir dikkat eksikliği problemi yaşıyorsanız veya hafızanızda sürekli bir düşüş fark ediyorsanız, bir uzmana danışmak faydalı olabilir.

3. Yeterli Uyku: Uyku, beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir. Yeterli ve kaliteli uyku, hafızanın güçlenmesi ve dikkatin artması için gereklidir. Uyku sırasında beyin, öğrenilen bilgileri işleyerek hafızayı güçlendirir.

4. Stres Yönetimi: Stres, hafıza ve dikkat üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Meditasyon, derin nefes alma ve gevşeme teknikleriyle stres düzeyini azaltmak beyin sağlığını korumaya yardımcı olur.

5. Zihinsel Aktiviteler: Zihinsel aktiviteler beyin sağlığını destekler. Beyni zihinsel olarak aktif tutmak için bilişsel egzersizler yapabilirsiniz. Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak, kitap okumak, yeni beceriler öğrenmek veya hafıza oyunları oynamak gibi aktiviteler zihinsel olarak aktif kalmanıza yardımcı olabilir.

6. Tüm Duyuları Kullanma: Bilgiyi görsel, işitsel ve dokunsal olarak işlemek, hafızayı güçlendirebilir. Bilgiyi tekrarlamak ve not almak da önemlidir.

7. Dikkat ve Odaklanma Teknikleri: Dikkati güçlendirmek için odaklanma tekniklerini öğrenin. Meditasyon, derin nefes alma ve bilgece farkındalık (mindfulness) uygulamaları dikkat eksikliği ve hafıza sorunlarına yardımcı olabilir.

8. Sosyal Etkileşim: Sosyal etkileşim beyin sağlığını olumlu yönde etkiler. Arkadaşlarınızla zaman geçirin ve sosyal etkinliklere katılmaya çalışın.

9. Tek Görevli Çalışma: Birden çok görev yerine tek bir göreve odaklanın. Birden çok işi aynı anda yapmak, dikkatin dağılmasına ve hafıza performansının düşmesine yol açabilir.

10. Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite, beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, beyin plastisitesini artırarak hafızayı güçlendirebilir ve dikkat eksikliğini azaltabilir. (Aktaran Psikiyatr Cem Keçe) Hafızayı güçlendirmek ve dikkat eksikliğini önlemek için aşağıda verdiğim 10 öneri, günlük yaşamınıza entegre ederek zihinsel performansınızı artırmanıza yardımcı olabilir:Beyin fonksiyonları için gerekli olan vitaminler, mineraller ve omega-3 yağ asitlerini içeren bir beslenme düzeni takip edin. Meyve, sebze, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme, beyin sağlığı için önemlidir.Teknolojiyi akıllıca kullanın. Sürekli ekranlara maruz kalmak dikkat dağınıklığına neden olabilir. Sosyal medya ve dijital cihazlarla geçirilen süreyi kontrol altında tutun. Dijital cihazlarınızı belirli sürelerle kullanmaya çalışın ve uyku öncesi ekranlardan uzak durun. Dijital detoks yapmak, beyne dinlenme ve yeniden odaklanma fırsatı sağlar. Herkesin beyin yapısı ve yaşam tarzı farklıdır. Bu önerileri kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak uygulamak, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır. Eğer ciddi bir dikkat eksikliği problemi yaşıyorsanız veya hafızanızda sürekli bir düşüş fark ediyorsanız, bir uzmana danışmak faydalı olabilir.Uyku, beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir. Yeterli ve kaliteli uyku, hafızanın güçlenmesi ve dikkatin artması için gereklidir. Uyku sırasında beyin, öğrenilen bilgileri işleyerek hafızayı güçlendirir.Stres, hafıza ve dikkat üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Meditasyon, derin nefes alma ve gevşeme teknikleriyle stres düzeyini azaltmak beyin sağlığını korumaya yardımcı olur.Zihinsel aktiviteler beyin sağlığını destekler. Beyni zihinsel olarak aktif tutmak için bilişsel egzersizler yapabilirsiniz. Bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak, kitap okumak, yeni beceriler öğrenmek veya hafıza oyunları oynamak gibi aktiviteler zihinsel olarak aktif kalmanıza yardımcı olabilir.Bilgiyi görsel, işitsel ve dokunsal olarak işlemek, hafızayı güçlendirebilir. Bilgiyi tekrarlamak ve not almak da önemlidir.Dikkati güçlendirmek için odaklanma tekniklerini öğrenin. Meditasyon, derin nefes alma ve bilgece farkındalık (mindfulness) uygulamaları dikkat eksikliği ve hafıza sorunlarına yardımcı olabilir.Sosyal etkileşim beyin sağlığını olumlu yönde etkiler. Arkadaşlarınızla zaman geçirin ve sosyal etkinliklere katılmaya çalışın.Birden çok görev yerine tek bir göreve odaklanın. Birden çok işi aynı anda yapmak, dikkatin dağılmasına ve hafıza performansının düşmesine yol açabilir.Fiziksel aktivite, beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, beyin plastisitesini artırarak hafızayı güçlendirebilir ve dikkat eksikliğini azaltabilir. (Aktaran Psikiyatr Cem Keçe)



PROF. DR. SİNAN CANAN (Nöroloji Uzmanı)

VİDEODAN VİDEOYA ZIPLARKEN BEYNİMİZ ALT ÜST OLUYOR

"İnternette vakit geçirdiğimiz içerikleri seçme kültürünü geliştirmemiz çok çok önemli. Bunun yanında mesela reels videoları, tik tok videoları gibi çok hızlı içerikten içeriğe zıpladığımız sosyal medya uygulamaları bizi bu konuda çok daha fazla etkiliyor. Benim burada kendi kullandığım yöntemlerden bir tanesi, ilgimi çekmeyen içerikleri çok hızlı geçerek ilgimi çeken bir içerik bulduğumda onu birden fazla kez tekrar izlemek ve daha sonra içeriği izledikten sonra o uygulamayı kapatıp cihazımı bir kenara bırakıp bir kalem ve defterle oradan aklımda kalan şeyleri not etmek ya da hissiyatıma, aklıma düşenleri not etmek şeklinde. Böyle yaptığım zaman hem orada ilgimi çeken konu zihnimde daha uzun süreli kalıyor, daha fazla üzerine uğraşabiliyorum hem de çoğu zaman bundan yeni fikirler, yeni yazılar bile çıkarttığım oluyor. Fakat tabii ki en önemlisi cihazları elimize aldığımızda, sosyal medya uygulamasını açtığımızda herhangi bir dijital uygulamayı açtığımızda o uygulamayı niye açtığımızı, cihazı niye elimize aldığımızı biliyorsak yani bilinçli ve iradi olarak o cihazı elimize alıyorsak burada çok fazla bir tehlike yok. Ama sadece vakit öldürmek, kendimizi oyalamak, can sıkıntımızı gidermek için bu tip cihaz ve uygulamalarla uğraşıyorsak maalesef çok uzun vadede sıkıntılara sebep olabiliyor. Bilinçli kullanım alışkanlığı geliştirelim, yoksa o cihazlara dokunmayalım. Onun yerine biraz modası geçmiş gibi gözüken kitap okumak, yürüyüş yapmak gibi özellikle de yakınımızdaki insanlarla sohbet etmek gibi alışkanlıkları hayatımıza yerleştirmeye çalışalım. Bunu temelde sağlık önlemi olarak da düşünebiliriz ama daha da önemlisi bu hayatı zihinsel ve bedensel olarak verimli yaşamak için bu veri ve enformasyon çağına gerçekten bir filtre koymamız lazım. Son olarak nasıl ağzımızdan girenlere beslenme olarak çok dikkat ediyorsak bizi rahatsız edebilecek zehirleyebilecek şeyleri yemiyorsak, kulağımızdan ve gözümüzden girene de aynı dikkati göstermemiz gerekli zira besinler bizi çok çabuk zehirlediği, etkilediği için ondan biraz çekiniyoruz. Ama gözümüzden, kulağımızdan girenler dijital olanlar da bizi maalesef uzun vadede yavaş yavaş zehirleyip işlevselliğimizi bozabiliyor o yüzden bu konuda ciddi bir kültür geliştirmekte fayda var." "İnternette vakit geçirdiğimiz içerikleri seçme kültürünü geliştirmemiz çok çok önemli. Bunun yanında mesela reels videoları, tik tok videoları gibi çok hızlı içerikten içeriğe zıpladığımız sosyal medya uygulamaları bizi bu konuda çok daha fazla etkiliyor. Benim burada kendi kullandığım yöntemlerden bir tanesi, ilgimi çekmeyen içerikleri çok hızlı geçerek ilgimi çeken bir içerik bulduğumda onu birden fazla kez tekrar izlemek ve daha sonra içeriği izledikten sonra o uygulamayı kapatıp cihazımı bir kenara bırakıp bir kalem ve defterle oradan aklımda kalan şeyleri not etmek ya da hissiyatıma, aklıma düşenleri not etmek şeklinde. Böyle yaptığım zaman hem orada ilgimi çeken konu zihnimde daha uzun süreli kalıyor, daha fazla üzerine uğraşabiliyorum hem de çoğu zaman bundan yeni fikirler, yeni yazılar bile çıkarttığım oluyor. Fakat tabii ki en önemlisi cihazları elimize aldığımızda, sosyal medya uygulamasını açtığımızda herhangi bir dijital uygulamayı açtığımızda o uygulamayı niye açtığımızı, cihazı niye elimize aldığımızı biliyorsak yani bilinçli ve iradi olarak o cihazı elimize alıyorsak burada çok fazla bir tehlike yok. Ama sadece vakit öldürmek, kendimizi oyalamak, can sıkıntımızı gidermek için bu tip cihaz ve uygulamalarla uğraşıyorsak maalesef çok uzun vadede sıkıntılara sebep olabiliyor. Bilinçli kullanım alışkanlığı geliştirelim, yoksa o cihazlara dokunmayalım. Onun yerine biraz modası geçmiş gibi gözüken kitap okumak, yürüyüş yapmak gibi özellikle de yakınımızdaki insanlarla sohbet etmek gibi alışkanlıkları hayatımıza yerleştirmeye çalışalım. Bunu temelde sağlık önlemi olarak da düşünebiliriz ama daha da önemlisi bu hayatı zihinsel ve bedensel olarak verimli yaşamak için bu veri ve enformasyon çağına gerçekten bir filtre koymamız lazım. Son olarak nasıl ağzımızdan girenlere beslenme olarak çok dikkat ediyorsak bizi rahatsız edebilecek zehirleyebilecek şeyleri yemiyorsak, kulağımızdan ve gözümüzden girene de aynı dikkati göstermemiz gerekli zira besinler bizi çok çabuk zehirlediği, etkilediği için ondan biraz çekiniyoruz. Ama gözümüzden, kulağımızdan girenler dijital olanlar da bizi maalesef uzun vadede yavaş yavaş zehirleyip işlevselliğimizi bozabiliyor o yüzden bu konuda ciddi bir kültür geliştirmekte fayda var."