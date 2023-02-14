Deprem travması farklı düzeylerde ortaya çıkabilir! Mide bulantısı, baş ağrısı...

Art arda yaşanan iki büyük deprem sonrası sadece deprem bölgesindeki insanların değil herkesin psikolojik anlamda etkilenebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ecem Çelik, “Beklenmedik anlarda karşılaştığımız afetlerden sonra hayatın belirsizliklerle dolu olduğu, her an başımıza can sıkıcı olayların gelebileceği gerçeği ile yüzleşiriz. Bu da kaygı bozukluğu ve anksiyete ile sonuçlanabilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:26 PAYLAŞ ABONE OL

Yüzyılın felaketini olarak tanımlanan tüm Türkiye'yi ve büyüklüğü nedeniyle de dünyayı etkileyen deprem felaketi sadece depremi bölgede bire bir yaşayanları değil herkesi etkilediği ifade eden Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Ecem Çelik, "Ülke olarak bir yas süreci içerisindeyiz. Birbiri ardına gelen acı verici olaylara tanıklık ediyoruz. Bir yandan vefat eden, yaralanan, yakınlarını kaybeden, evsiz kalan insanlarımız için üzülürken; bir yandan da kendimiz ve yakınlarımız için endişeleniyoruz. Hatta birçoğumuz da bu endişemiz için kendimizi suçlu hissediyoruz. Bu doğal bir süreç çünkü beklenmedik anlarda karşılaştığımız afetlerden sonra hayatın belirsizliklerle dolu olduğu, her an başımıza can sıkıcı olayların gelebileceği gerçeği ile yüzleşiriz. Televizyonda, sosyal medyada tanıklık ettiğimiz görüntüler ile tetiklenen her an bir tehlike ile karşılaşabileceğimiz düşüncesi bir takım kaygı belirtileri yaşamamıza sebep olabilir" diyerek yaşanan kaygı bozuklukları ve anksiyete hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



İçinde bulunduğumuz bu tabloda depremi bire bir yaşamayan ve/veya yakınları, sevdikleri, arkadaşlarından kayıp vermeyen bireylerin bile kendini endişeli, gergin, kederli ve bunalmış; normalden daha sinirli ve karamsar hissedebileceğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ecem Çelik "Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz olaylarla ilgili görüntüler sık sık zihninize gelebilir. Bu anılara çarpıntı ve terleme gibi fiziksel belirtiler eşlik edebilir. Konsantre olmak veya karar vermekte zorlanabilirsiniz. Aşırı yemek yeme ve uyuma ya da uykuya dalmakta zorlanma ile iştah kaybı yaşayabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle anlaşmazlıklar, çatışmalar yaşayabilir, sosyal aktivitelerinizden geri çekilip yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Strese bağlı baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, göğüs ağrısı gibi fiziksel belirtiler yaşayabilirsiniz. Her an deprem olabilir korkusu ile karanlık ortamlardan kaçınabilir, yalnız kalmamayı tercih edebilirsiniz. Bu bahsettiğimiz belirtilerin yaşanması yaygın bir durum olup büyük ölçüde zamanla azalarak kaybolur" dedi.