İçsel huzurun anahtarı: Bu 5 hatadan uzak durun!

20 Mart Dünya Mutluluk Günü’ydü. Peki ama her an mutlu olmak mümkün mü? Nazım Hikmet’in ünlü ressam Abidin Dino’ya ‘Bana mutluluğun resmini yapabilir misin?’ diye sorduğu gibi gerçekten mutluluğun bir resmi var mı?

Giriş Tarihi: 21.03.2025 08:09 PAYLAŞ ABONE OL

Mutluluğun kişinin yaşamından duyduğu genel memnuniyet ve iyi oluş hali olarak tanımlandığını söyleyen Psikolog Jülide Unutmaz, "Neşe, huzur veya tatmin gibi olumlu duygular diğerlerine göre daha baskındır. Ancak bu iyilik halinde hiçbir olumsuz duyguyla karşılaşılmayacağının düşünülmesi doğru değil. Gerçek mutluluğa giden yol; üzüntü, stres veya kaygı gibi negatif duyguların varlığını reddetmekle değil, bunlarla başa çıkabilme becerisiyle başlar. Mutluluğu geçici bir histen öte, yaşam tarzı ve zihinsel bir bakış açısı olarak düşünmek önemli" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

Mutluluğun genellikle uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iyi oluş hali iken; haz, keyif, coşku, gurur ve heyecan gibi hislerin ise daha kısa süreli, dış etkenlere bağlı veya dalgalı olduğunu belirten Unutmaz, şöyle dedi: "Bu yüzden esas olan anlık hazlar değil, içsel huzur ve yaşam doyumudur. Vücudumuzda salgılanan dopamini artırmak anlık olarak keyifli hissettirse de bu tür anlık tatminler uzun vadede psikolojik ve duygusal açıdan sağlık problemlerine yol açabilir çünkü bağımlılık geliştirme riski yüksektir. Kişide giderek gerçek olmayan bir mutluluk algısı oluşabilir. Çözüm, bu anlık kaynaklardan tamamen uzak durmak değil, nasıl ve ne kadar kullandığımız noktasında bilinçli bir şekilde hareket etmektir. Gerçek mutluluk, denge ve farkındalık ile sağlanır."