İçsel huzurun anahtarı: Bu 5 hatadan uzak durun!

HER ZAMAN MUTLU HİSSEDEMEZSİN!

HER zaman mutlu hissetmek gibi gerçekçi olmayan bir beklentinin, kötü duyguları bastırıp, sonrasında daha şiddetli ortaya çıkmalarına neden olarak mental çöküşe zemin hazırladığını söyleyen Unutmaz,"Baskılama ve zorlanma; gerçeklikten uzaklaşma, tükenmişlik ya da anlam kaybı yaratabileceği için duygusal akışa izin vermek gerekir. Hayatın zorluklarını kabul edip, anlamlı ilişkiler kurmak ve kişisel gelişime önem vermek, uzun vadeli mutluluğa katkı sağlar. Duygusal esneklikle hepsine alan açabildiğimiz an olumsuz duyguların varlığı da rahatsızlık yaratmaz" dedi.