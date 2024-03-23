Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı... Ergenlerle iletişim kurma sanatı: Anne ve baba için 8 ipucu

Her yeni anne baba, bebeklik dönemini atlatınca rahatlar. Oysa daha ergen çocuklarıyla tanışmamışlardır. Duyguların çok daha yoğun yaşandığı bir değişim dönemi olduğu için, bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışan ergen de zihinsel ve davranışsal değişimler gösterir. Anne babalar, gençliklerini hatırlayarak çocuklarının eleştirilerine mutlaka kulak vermeli...

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 23.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:10 PAYLAŞ ABONE OL

Ergenlik; kişinin çocuksu davranışlarının yerini yetişkinlik davranışlarının alınmaya çalışıldığı, cinsiyete dair özelliklerin kazanılmaya başladığı, 'fırtınalı ve stresli' bir dönem olarak tanımlanmakta. Ergenlik erken olgunlaşan kızlarda ortalama 10-12 yaşları arasında görülürken erkeklerde 12-24 yaşları arasında görülür. Ergenlik öyle bir dönemdir ki, o her zaman sakin ve uyumlu olarak nitelendirdiğiniz çocuğunuzun yerine artık tedirgin, çabuk tepkiler gösteren, hemen sevinip- üzülen ve her şeyi sorun yapmaya çalışan bir genç gelir. Tepkilerini önceden kestirilemez ve anne babalar artık nasıl davranacağını bilemez olur. Nasıl davranacağı konusunda bilgi sahibi olmak için öncelikle ergenliği anlamalıyız. Bu hafta onlara bakacağız.

Ergenlikte duygular neden daha yüksek hissediliyor?





1. Her yaş, beraberinde farklı duyguları getirir. Ergenlik bu duyguların çok daha yoğun yaşandığı bir değişim dönemi olduğu için, bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışan ergen de zihinsel ve davranışsal değişimler gösterir. Bu süreç elbette aileler ve ergenler için yorucu olur.



2. Çocukluk döneminden artık erken yetişkinlik alanına giren ergen, artık bu dönemin çocukluktan çok farklı olduğuyla yüzleşir. Artık çocuklukta işe yarayan düşünce ve duyguların bu dönemde hiçbir etkisinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Bu durumda yaşadığı duygusal gerginlik yıllardır kullandığı alışkanlıkların yerine artık daha uygun olan davranışların yerleştirilme zorluğuyla ortaya çıkar.