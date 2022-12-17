Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den uyarı! "Sürekli içime atıyorum" diyenlerdenseniz hastalıkların pençesindesiniz

Uzun süredir belirli bir hastalıkla mücadele ediyorsanız ve sebebi bulunamıyor ise bu, duygularınızı ifade edemediğinizin sinyali olabilir. Çeşitli hastalıklara neden olan, bastırılmış duygularınızdan kurtulmanın yollarına yoğunlaşın. Kendinizi doğru ifade edin, içinize atmaktan vazgeçin!

Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:22 PAYLAŞ ABONE OL

İnsan vücudunda bastırılan duygular kendiliğinden yok olmaz zamanla kendini gösterebileceği yerler arar. Uygun bir zaman aralığı bulduğunda ise bazen anlamlı bazen de anlamsızca açığa çıkmaya başlar. Anlam veremediğimiz, aktaramadığımız her türlü duygu sözel olarak aktarılmazsa kendine fiziksel bir yol bulur ve duyguların etkisiyle hastalıklara sebep olabilir. Duyguları uzun süre bastırmak, biyolojik olarak sebebi belli olmayan hastalıklara ya da sinir sistemi rahatsızlıklarına yol açar.

Örneğin kişinin çocukluk döneminde ebeveynler tarafından terk edilmeyi deneyimlemesindeki duyguları bastırması, kişinin yetişkin yaşamında ciddi büyük sorunlara neden olabilir. Bu durum, kişinin hem bedenini hem de psikolojisini huzursuz eder. Bundan kurtulmanın en önemli yollarından biri, geçmişte zamanda hissedilen o duyguyu yeniden hissetmek, yeniden yaşantılamak ve sonra içselleştirerek yok etmektir.





SEBEBİ ÇOCUKLUKTA GİZLİ

Uzun süredir belirli bir hastalıkla mücadele ediyorsanız ve bu duruma biyolojik herhangi bir sebep bulunamıyor ise bu durum duygularınızı yeterince tanıyıp özen göstermediğinize dair önemli bir sinyal olabilir.

Kişinin kendi duygularıyla temas etmeden, yaşadıklarını analiz etmeden ve hissettiği duyguları anlamak için çabalamadan, kişinin hayatında bir şeylerin yolunda gitmesini beklemesi çok da gerçekçi olmayacaktır.

"Kişi neden duygularını bastırma ihtiyacı hisseder?" sorusuna cevap çoğunlukla yaşamımızın ilk yıllarında gizlidir. Çocuk, duygularını içinden geldiği gibi yaşadığında, içinde bulunduğu toplum tarafından kabul görmeyeceğini hisseder, ailesi tarafından reddedileceği korkusunu yaşar. Ya da okulda arkadaşlarının alay konusu olacağını düşünür. Bu endişelerle, canı acıdığında bir şey olmamış gibi davranmayı öğrenmeye başlar.

Bastırılmış duyguların bazı belirtileri...